U mladých žen vede rakovina prsu, u mužů varlat. Pečují o ně i v Brně

Aneta Denemarková externí redaktor - praktikant

Nádorových onemocnění u mladých lidí mírně přibývá. Ve věku od osmnácti do devětatřiceti let je to nárůst o zhruba jedno procento ročně. V pondělí to oznámili odborníci z brněnského Masarykova onkologického ústavu. Nejčastěji se jedná o nádory prsu, varlete a kůže.

Mamograf. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dana Dvořáková