Ten rok se postupně rozbíhal a většina veletrhů se potom vrátila postupně podle témat do padesáti až osmdesáti procent původní velikosti před covidem. Docházelo ale k různým termínovým i obsahovým změnám. Například Urbis, veletrh chytrých řešení pro municipality, který býval vždy v červnu, jsme spojili s novým projektem Future mobility a Urban Mobility Days a udělali jsme ho až v září.

V rozhovoru dále najdete: Jak Tomáš Moravec zasáhl do struktury firmy? Dokázal veletrhy digitalizovat? S jakým hospodářským výsledkem skončilo Výstaviště Brno rok 2021? Proč se Tomáš Moravec nepřihlásil znovu do výběrového řízení? Jaká je podle něho budoucnost veletrhů?

V loňském roce vás stejně jako ostatní potkaly tři události - covid, válka na Ukrajině a energetická krize. Jak to veletrhy ovlivnilo?

Nebylo to jednoduché. Bylo to v návaznosti na první veletrhy po covidovém období, což byl příjemný rozjezd. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v listopadu 2021 jsme zažili až euforickou atmosféru. Na přelomu listopadu a prosince potom proběhl festival Dance Life, který jsem zahajoval ještě ne oficiálně ve funkci, a to v den vyhlášení nouzového stavu. Nezapomenutelný zážitek.

Jaký byl váš nástup do funkce ředitele brněnských veletrhů v prosinci předloňského roku?

Jak ovlivnila veletržní kalendář válka?

Poměrně rychle jsme v pavilonu B připravili Kacpu, Krajské asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, to na začátku března bylo největším a nejlépe fungujícím centrem v České republice. Některé z veletrhů se kvůli tomu přesunuly do jiných areálů, některé akce byly i zrušeny. Například Revival, což jsou závody veteránů, jejichž trasa vedla kolem pavilonu B. Brali jsme to ale jako součást našeho společensko-odpovědního přístupu. Snažili jsme se pomáhat. Samozřejmě také znejistily všechny firmy, i když je ještě neovlivňovala energetická krize.

Energetická krize tedy loni brněnské výstaviště nezasáhla?

Velká část firem, včetně Veletrhů Brno, měla ceny fixované ke konci roku. Takže až nyní nabíháme na nové ceny energií, které jsou o desítky milionů vyšší. Z části se promítnou do ceny pronájmů ale úplně ne, protože by pak výstavní plochy a další služby byly neprodejné. Velkou část nákladů poneseme na svých bedrech. Snažíme se neplýtvat.

Jaký byl váš zásah do struktury firmy?

Můj předchůdce přes covid zredukoval personál ze tří set na dvě stovky zaměstnanců a já jsem musel pokračovat. Samozřejmě nám totiž klesaly příjmy. Nakonec jsem snížil tým zaměstnanců o dalších pětatřicet lidí. V době covidu můj předchůdce omezoval zejména výkonné zaměstnance, já byl nucen sáhnout i do manažerských pozic. Ze dvou obchodních ředitelů zůstal jeden, z devíti manažerů jich zůstalo pět. Došlo také k outsorcingu oddělení informatiky, nyní sdílíme know-how pracovníků s Technickými sítěmi Brno.

Vašim tématem při nástupu byla i digitalizace. Naplnil jste v této oblasti své vize?

Já jsem zastánce toho názoru, že digitalizace neohrožuje existenci veletrhů, ale je jejich vhodným doplňkem. Chtěl jsem vytvořit virtuální prostředí, kam můžou zavítat návštěvníci, kteří se fyzicky nemůžou veletrhu zúčastnit. Připravili jsme platformu, kde vystavovatelé mohli vystavit i exponáty, které třeba nemohli fyzicky dopravit na výstavu. Nabídku využili až na jednu výjimku všichni vystavovatelé, a to jako nástavbu pro rozšíření efektu účasti na reálném veletrhu.

Souvisí s tím tedy i udržitelnost?

Například teď je před námi rozeslání čestných vstupních karet pro VIP partnery na rok 2023. Dříve je dostávali formou plastových karet doručovaných poštou. V pondělí je poprvé odešleme elektronicky pro vložení do elektronické peněženky v mobilním telefonu. Pořídili jsme také LED panel na vstupní budovu, který nahradil historické polystyrenové nápisy. Jeho flexibilita je výrazně vyšší než jednoúčelové nápisy a v dlouhodobém horizontu ušetříme i za instalaci.

Rok 2021 končil pro výstaviště záporným hospodářským výsledkem ve výši patnácti milionů. Jak jsou na tom veletrhy za loňský rok?

Výsledek bude také se záporným znaménkem, ale celková částka bude výrazně nižší. Je to dáno tím, že nedošlo k převodu pozemků pod multifunkční halou. Tato položka byla součástí plánu na rok 2022 a nebyla realizována. Obchodní část schváleného plánu jsme překročili o více jak deset procent.

Ve firmě jste strávil 20 let, teď odcházíte. Není to škoda?

Netěší mě, že pravděpodobně odejdu a iniciace rozhodně není z mé strany. Firmě jsem věnoval čtyřiadvacet let života a obětoval první rodinu. Vypracoval jsem se na výstavišti po Baťovsku od referenta až po generálního ředitele. Všechno jednou končí a pokud se nenaskytne forma spolupráce v jiném formátu, opustím obor veletrhů asi nadobro.

Proč jste se tedy nepřihlásil do výběrového řízení?

Neumožňují mi to současné podmínky. Jednoho výběrového řízení jsem se už účastnil a ve čtyřech kolech představenstvo vybralo z šestašedesáti kandidátů právě mě. Soulad v představách i prezentovaných krocích při uvedení do funkce původním představenstvem mě naplňoval nadějemi, že k prodloužení smlouvy zcela jistě dojde. Nestalo se tak a vlastník má právo iniciovat nové výběrové řízení. Já jsem připraven i nadále funkci vykonávat v případě, že výběrové řízení nepřinese adekvátního odborně zdatného kandidáta. Je to však v tuto chvíli sekundární a zcela nejistá možnost a já se tak vydávám za hranice areálu Brněnského výstaviště vyhledávat potenciální pozice, kde bych dlouholeté zkušenosti a znalosti mohl zhodnotit.

Jaká je podle vás budoucnost veletrhů?

Veletrhy dál fungovat budou, je to o setkávání lidí, kteří jsou spojení oborem. Odborníci v různých oborech se potřebují setkávat a vyměňovat si názory. Myslím si ale, že v našich podmínkách budou veletrhy velikostí menší a kvalitativně porostou . Bude tedy méně vystavovatelů, než jsme byli zvyklí, ale budou zcela jasně vědět, proč na veletrh jdou a co jim účast přináší. Stejně jako návštěvníci.