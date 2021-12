Jak se vám v domově nyní žije? Ve srovnání s první covidovou vlnou lépe, i když převládá spíše skepse, skleslost a zklamání. Věřili jsme, že bude za pár měsíců po všem, přestože jsme nevěděli, o jaké onemocnění jde, byli jsme hodně obezřetní a měli jsme obavy, co vlastně můžeme, co ne, co je legislativně povoleno, zda se vůbec mohou děti setkávat se svými biologickými rodinami nebo ne. Nyní jsme my jako personál z většiny naočkovaní, někteří už i třetí posilovací dávkou. Nicméně cítíme se s dětmi izolovaně, společensky vyřazení a svázaní. To, bohužel, přetrvává. Víte, jak chcete osmiletému chlapci s hyperaktivitou vysvětlit, že musí zůstat v izolaci?

V domově je nyní třiadvacet dětí. Vyhýbá se vám karanténa?

Bohužel ne, aktuálně máme ze tří bytových jednotek dvě domácnosti v karanténě. Fungujeme prakticky stejně, jako ostatní rodiny, kde je podezření na koronavirus. Řídíme se pokyny z hygieny, pozitivní dítko v karanténě má oddělený pokoj, vlastní nádobí, ručník či utěrku. Umývat se chodí jako poslední, tety po něm následně vše dezinfikují. V každém bytě jsou k dispozici dvě toalety, jedna je pak vyčleněná pozitivnímu dítku. Samozřejmostí jsou roušky, respirátory, rukavice a případně i oblek. No a pravidelné testování nás všech. Pořídili jsme kvalitní čističky vzduchu a hodně větráme. Snažím se posilovat služby, aby se vždy jedna teta mohla starat jen o pozitivně testované děti. Prakticky každé pondělí se nám stane, že volají ze školy, že se v dané třídě vyskytl někdo s pozitivním výsledkem testu. V karanténě jsme skoro pořád.

Napadl sníh. Netáhlo to děti ven?

Ale to víte, že ano. Dvoreček i zahradu máme vlastní, takže pokud jsou bezpříznakové, samozřejmě řádily venku (úsměv). Jak napadne sníh, děti se udržet nedají.

Připravujete se na Vánoce? Tradiční prezentaci na náměstí v Mikulově už podruhé zhatil covid…

Mrzelo nás to, ale trošku jsme už po loňské situaci tušili, že letos tomu nebude jinak. Děti vyráběly krásné drobné dárečky z keramiky, tvořily vánoční přáníčka, malovaly skleněné kalíšky na svíčky. Těšili jsme se na jarmark a zase z něj sešlo. Samozřejmě dodržujeme tradice, pouštíme na vodu ořechové skořápky, loni jsme měli ve vaně i kapra a kluci přes internet zjišťovali, jak ho humánně zabít. Letos na Štědrý den tety pro děti, které v domově zůstanou, připravily celodenní hru hledání zlatého prasátka. Po večeři se rozdají dárky a stejně jako v každé jiné rodině se i u nás všude válí papír, stuhy, děti si chtějí hrát s novými hračkami a vůbec se jim nechce do postele. Myslím, že kouzlo dětské duše vytvoří všude ty nejkrásnější Vánoce (úsměv).

Pečete si vánoční cukroví sami?

Ano, děti to moc baví. Ozvala se mi dokonce jedna paní s tím, že by nám ráda pomohla. Zmínila jsem se jí, že všechny děti s tetami v bytečcích pečou cukroví. A ona přijela a nakoupila všem mouku, kakao, med, kokos, máslo a vše, co si jen dovedete k pečení představit. Moc nás to potěšilo.

Jak snášejí tohle nekončící období děti?

Musím říct, že oproti tomu, co slyším z jiných domovů, velice dobře, moc je chválím. Samozřejmě větší problém mají s karanténou ti starší, jsou naštvaní, otrávení, znudění. Snažíme se s nimi hodně mluvit, vysvětlovat, že nejde jen o problém, který se týká nás, ale všech lidí na celém světě. Dbáme taky na to, aby už děti kolem dvanácti let sledovaly alespoň jednou zprávy, aby měly přehled o tom, co se děje. Jsou lidé, kteří jsou na tom mnohem hůře než my.

Mladší děti je snazší zabavit, tety jsou přece jen pedagogickými pracovníky a vždy pro ně nějakou novou hru vymyslí (úsměv).

Jak staré děti aktuálně v domově máte?

Od šesti do třiadvaceti let. Nejstarším hochem je vysokoškolák, který teď chodí do třeťáku.

Jak to vypadá s vašimi aktivitami? Vím, že jste hrávali divadlo. A úspěšně…

Vše zbrzdil covid. V kroužku dramatické výchovy měli letos připravený Labyrint světa a ráj srdce od Jana Ámose Komenského. Ovšem nakonec z představení nic nebylo. Nekonala se ani žádná sportovní utkání mezi domovy, nohejbal, plavecké závody, žádné turistické srazy. Zkrátka nic. Moc nám to chybí a je nám to líto. Děti se při sportu pořádně motivovaly, aby uspěly v konkurenci ostatních. Zároveň, když reprezentovaly, se učily držet za jeden provaz. Ještě teď ani nevíme, za příští rok o jarních prázdninách budeme moci vyrazit na hory…