Hostěnice nevstoupí do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko. Obyvatelé obce na Brněnsku o tom rozhodli v minulých dnech v místním referendu. Rozhodnutí je závazné. Roli měla hrát i obava z přístěhování nových lidí.

Hostěnice nevstoupí do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko. | Foto: ČTK

Podle vedení radnice je to do budoucna strategická nevýhoda. „Není to podle mě dobré rozhodnutí, protože šlo o strategickou věc do budoucna. Omezí nám to bohužel možnosti připojit se na vodárenské soustavy v okolních obcích a zkomplikuje dodávku vody,“ uvedla starostka Hostěnic Eva Karásková.

Představitelé obce ve vstupu do svazku viděli i možnost vyřešit vypouštění vody mimo Moravský kras. „Jednali jsme o tom delší dobu, v tuto chvíli svazek projektuje propojení vodárenských soustav. To by vyřešilo napojení na vodovod a odkanalizování mimo Moravský kras. V současné době totiž vypouštíme vodu právě tam,“ vyjádřila se starostka.

Většina lidí však zastává opačný názor. Tvrdí také, že si s vodou obec sama vystačí. „Máme stabilní zdroj, vlastní čističku a stačí nám to. Po vstupu do svazku by bylo zřejmě k dispozici víc vody, než je vůbec třeba. Myslím, že jsme soběstačná obec a vystačíme si s vodou sami. Navíc pokud vím, tak případné vystoupení ze svazku je složitý proces,“ uvedl jeden z místních Vojtěch Stehlík.

Podle starostky se někteří z místních obávali, že by po vstupu do svazku vznikaly nové ulice a obec by se rozrůstala do neobydlených oblastí. „Domnívám se, že se obyvatelé báli, že pokud si zajistíme dostatek pitné vody i odkanalizování, tak se budeme rozrůstat do neobydlených částí. To bohužel berou mnozí místní negativně a nechtějí nové ulice pro přistěhovalce,“ dodala Karásková.

Hostěnice dosud využívají vlastní zdroj vody z pěti vrtů, kterou následně rozvádí vodovodem. Rozhodnutí, že Hostěnice do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko nevstoupí, vedení zveřejnilo na svém webu. Z celkového počtu 376 platných hlasů bylo pro vstup 102 lidí. Proti se vyslovilo 274 místních.