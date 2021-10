Hned od začátku letošního hlasování plní Lovčičtí chodbu tamního obecního úřadu, kde se mezi obrazy Rostislava Drozda chystají na vstup do volební místnosti. Mezi nimi jsou obyvatelé, kteří přicházejí hlasovat i ve věku kolem devadesáti let. Samozřejmě naprostá většina voličů je mladší. „U nás jsou lidi uvědomělí. Volit je slušnost a povinnost každého člověka,“ je přesvědčená volička Marta Orlová.

Pravidelnou voličkou je i Eva Dymáčková. „Pokaždé chodím k volbám. Vždycky přijdu rozhodnutá, mám jasno koho volím a podpořím stranu, kterou chcu,“ říká Dymáčková.

V první půlhodině volí i starosta Lovčic Václav Tvrdý. „U nás jsou obyvatelé, kterým není jedno, co se děje. Mají zájem o to, aby se podíleli na rozhodování,“ vysvětluje starosta vysokou volební účast. Ta se v obci stabilně při sněmovních volbách drží nad sedmdesáti procenty. Byly dokonce roky, kdy hlasovalo i více než osmdesát procent lovčických voličů.

To ale není jediné specifikum volebních Lovčic. Tou druhou bývá pravidelné vítězství sociálních demokratů. Ti tady ve sněmovních volbách skončili druzí jen při prvním hlasování do dolní komory českého parlamentu v roce 1996, kdy byli jen o čtyři procentní body stříbrní za lidovci. Od roku 1998 tady už ČSSD dominuje. Pro někoho překvapivě bez ohledu na celorepublikové trendy. V poslední volbách do sněmovny tady zvítězili sociální demokraté dokonce se 45 procenty. Loni při krajských volbách ČSSD v Lovčicích získala dokonce přes 56 procent. V obou volbách kandidoval za místní vítěze i starosta, kterému voliči dali z téměř pěti set odevzdaných volebních lístků skoro dvě stě preferenčních hlasů. Na druhém místě tady skončil tehdejší premiér Bohuslav Sobotka jen s 35 hlasy. „Vašek Tvrdý sem dostal hodně peněz a obec zvelebil. Jsem rád, že zůstal tady a bude se věnovat Lovčicím,“ podotýká při odchodu z volební místnosti Jaroslav Honc.

Tentokrát totiž starostovo jméno lidé na volebním lístku nenacházejí. „V těchto volbách jsem ani kandidovat nechtěl, mohl jsem se tak věnovat rodinným záležitostem i dotáhnout některé práce v obci, například včera jsme dodělali silnici. Po těch minulých volbách jsem byl překvapený, že jsem získal tolik preferenčních hlasů. Potěšilo mě to,“ dodává Tvrdý s tím, že přesto bude s napětím očekávat, jak v sobotu dopadnou výsledky těchto voleb.

Vítězná vlna ČSSD v Lovčicích ale o víkendu opadla. Poprvé od roku 1998 v této obci sociální demokraté nezvítězili. Dokonce poprvé ve sněmovních volbách v samostatné České republice nejsou ani do druhého místa. Za koalicí Spolu, hnutím ANO letos končí ČSSD až třetí.