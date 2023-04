Anketa rušení pošt v Brně: nejvíc čtenářů chce zachovat pobočku v Nádražní ulici

Problémem však je, že Kratochvíl usiluje o zachování obou bystrckých poboček. Česká pošta se nicméně od letošního července rozhodla omezit počet filiálek na 2 900 z původních 3 200, všech tři sta poboček přitom zruší bez náhrady. „Vláda ve středu schválila nařízení, kdy se těch tři sta míst musí nenávratně zrušit. V dalších měsících budeme mít s jednotlivými starosty schůzky, kde jim budeme vysvětlovat, proč a na základě jakých analytických dat konkrétní pobočky rušíme,“ řekl Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Nevyvrátil ale situaci, v níž bude starosta dané obce či městské části trvat na zachování konkrétní filiálky s tím, že nabídne ke zrušení jinou. „Pokud to bude odpovídat legislativnímu rámci a podmínkám, je takový krok možný. Už několikrát se ale ukázalo, že požadavky s těmito kritérii třeba nebyly v souladu, nebo že si starostové vlastně uvědomili, že by tyto podmínky nesplnili,“ pokračoval Vitík.

Dopady konce pošty v Brně: problém s parkováním, žena zvažuje invalidní vozík

K otevřenému dopisu se připojila taktéž kníničská starostka Lenka Ištvanová, jejíž městská část vlastní poštovní filiálkou nedisponuje. Tamní obyvatelé proto mnohdy využívají právě ty v Bystrci. Pokud by tedy Kníničští o poštu na náměstí 28. dubna přišli, zvýšila by se jejich docházková vzdálenost na nejbližší poštu na více než tři kilometry. „Zmíněná pobočka byla navíc v minulých letech rekonstruována a její provoz a otevírací hodiny byly na základě poptávky občanů rozšířeny,“ uvedl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl v dopise.

Reakci vzbudilo rušení poboček České pošty i v představitelích Brna-středu. Kromě toho, že mají o pět filiálek přijít, čeká ještě zbylé dvě přesun. A to včetně té největší v Nádražní ulici. „Všechny pobočky České pošty na území městské části Brno-střed nejsou jen spádovými poštami pro občany v docházkové vzdálenosti, ale vzhledem k jejich poloze v centrální oblasti Brna mají daleko širší působnost, zejména pro společenské a hospodářské aktivity,“ argumentoval začátkem dubna starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.

Jejich zrušení podle něj negativně ovlivní nejen potřeby Brňanů, ale také velké množství podniků či živností. Filiálku v Nádražní ulici pak označil jako významnou, a to především kvůli jejímu celobrněnskému rázu a dlouhodobé tradici. „Její zrušení a zcela nevhodné přesuny aktivit do budovy Letma a do Šumavské ulice ztíží život všech Brňanů a budou velmi negativně vnímány nejen ve vztahu k České poště, ale i k jejich řídícím státním institucím,“ dodal Mencl.

Zásilky v centru Brna o tři kilometry jinde: chtějí ještě jednat s Českou poštou

Proti razantnímu kroku České pošty se kromě Bystrckých či obyvatel Brna-středu bezprostředně ohradili představitelé brněnské Líšně nebo Židenic. Na obou líšeňských poštách, z nichž jednu čeká zrušení, pracovala dříve Brňanka Martina Mašková. „Osobně jsem pracovala rok střídavě na obou. Na Ondráčkově to bylo takové rodinnější, chodili tam hodně starší lidé. Pracovala jsem tam asi před devíti roky, pošta bývala dost plná zvláště odpoledne. Dost si nedokážu představit starší občany, jak si vláčí balíky z Vlkovy,“ krčila rameny Mašková.

Výzvy starostů jihomoravských obcí se alespoň částečně pokusil vyslyšet hejtman Jan Grolich, který na konec dubna naplánoval s představiteli České pošty schůzku. „Pozvu na jednání starostky a starostky, protože chci, aby u jednoho stolu byli i zástupci obcí, kterých se to týká,“ upozornil Grolich prostřednictvím svého twitterového profilu.