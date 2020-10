Poměrně rychle se po volbách na koaliční spolupráci domluvili KDU-ČSL, Piráti, ODS a Starostové pro jižní Moravu. Dala se spojení v této formaci očekávat?

O této koalici se mluvilo poměrně dlouho před volbami. V zásadě se i čekalo, že by to mohla být obdoba toho, co se stalo v Brně. Důležité je, že to umožnil volební výsledek, protože ANO sice nijak výrazně nepropadlo, ale když se díváme na rozdíly na jižní Moravě, jsou opravdu malé. ANO vyhrálo s velmi malým náskokem před lidovci. Je tam sice nějaký odstup od Pirátů, ODS, ale ty čtyři strany jsou si velikostí docela blízko a Starostové pro jižní Moravu od nich také výsledkem nejsou moc daleko. V danou chvíli jde o něco, co umožnil slabší, byť ne katastrofální volební výsledek ANO. Kdyby ANO dopadlo třeba jako v Moravskoslezském kraji, kde mělo přes třicet procent, tak by se podobná koalice dala vytvořit velmi obtížně vytvořit.

Klíčovým faktorem je tedy volební výsledek?

Volební výsledek je podstatný faktor. V danou chvíli je tady jistá averze vůči ANO, byť sám hejtman kontroverzní postavou určitě nebyl, ale právě to, že je tady ANO vnímáno jako někdo, kdo není úplně nejvítanější partner, a byla možnost podobnou koalici vytvořit, tak to pro něco podobného otevřelo dveře.

Jak hodnotíte rychlost koaliční dohody?

Je zjevné, že probíhaly sondážní rozhovory už před volbami. Ale netvrdím, že koalici byla domluvená před volbami. Hodně to umožnil volební výsledek, ale z rychlosti dohody je zjevné, že se tam sondážní hovory určitě konaly.

Novým hejtmanem se má stát lídr lidovců Jan Grolich. Je to logická volba?

V danou chvíli se jedná o největší subjekt, minimálně formálně, byť rozdíly nejsou moc velké. Oproti Pirátům i ODS je to pár procent. Je logické, že největší strana koalice získá post hejtmana. V danou chvíli je to něco, co je při podobné koalici přirozené.

Hraje tam roli i nejvíc preferenčních hlasů pro Grolicha?

Jasně, to může také hrát roli. Na druhou stranu kdyby lidovci byli v rámci koalice až za ODS nebo Piráty, byla by to mnohem spornější záležitost bez ohledu na to, kolik by dostal preferenčních hlasů.

Sociální demokraté se se ziskem 5,67 procent hlasů dostali do krajského zastupitelstva jen těsně. Mohou to vnímat jako úspěch, že se v něm udrželi nebo u nich převažuje zklamání?

Úspěch to rozhodně není. Není to katastrofa, ale úspěch rozhodně ne. Spadnout na třetinový výsledek oproti předchozím krajským volbám je velký neúspěch. To, že se udrželi v zastupitelstvu, jim umožňuje jistou viditelnost na krajské úrovni. Zajišťuje jim to určité možnosti při oslovování voličů, o které přišli komunisté, kteří z něho těsně vypadli. Výsledek je špatný, ale není katastrofální.

To je zřejmě případ komunistů?

Ano, to je spíš jejich případ, u nich není o čem debatovat. Spadnout ze zhruba deseti procent a vypadnout úplně ze zastupitelstva, k tomu se nedá moc říct. Faktorů, proč neuspěli, je víc, a to platí i pro sociální demokraty, kteří nedopadli tak katastrofálně. Je vidět, že spousta starších voličů se jednak bála jít k volbám. U komunistů hraje roli i to, že to je strana, u které voliči dlouhodobě vymírají, což je druhý faktor. V čase je vidět, jak se postupně zmenšuje jejich voličské jádro. Možná nejdůležitější faktor je, že to je strana, která pětadvacet let působila jako strana protestní, dnes podporuje vládu. Navíc strana, která se vymezuje jako krajně levicová a podporuje vládu s miliardářem, to se spoustě voličům vysvětlit nedá.

V opozici zřejmě skončí spojenectví několika stran Spolu pro Moravu, spojili se v něm třeba Zelení nebo TOP 09. Může u nich se ziskem 6,62 procent hlasů aspoň částečně převládat spokojenost?

Když se dívám na TOP 09 a Zelené v předchozích krajských volbách, tak byť postupovali odděleně, respektive ve spolupráci s někým jiným, součet tehdejších výsledků byl výrazně lepší, než na co dosáhli nyní. Je to určitě zklamání, na druhou stranu si udrželi nějaké zastoupení, mají mandáty, což třeba pro Jana Vitulu a Janu Drápalovou je docela důležité. Pro obě strany, další subjekty jsou se vší úctou zanedbatelné, to znamená, že mají na krajské úrovni jistou viditelnost, i mediální. Je to velmi podobné jako u sociální demokracie.

Do krajského zastupitelstva se ještě dostalo SPD.

SPD dosáhlo standardního výsledku jako ve většině ostatních krajů. Těsně nad pěti procenty. Vzhledem k tomu, jaká koalice vznikne a jak bývá tradičně izolovaná v zastupitelstvu, si nemyslím, že by hrála větší roli. Nejen kvůli volebnímu výsledku, ale i izolaci, ve které byli i v posledním volebním období.

Volební účast v krajských volbách byla nakonec oproti očekávání vyšší. Vyšší byla jen v roce 2008. Překvapila vás?

Čekal jsem, že přijde méně voličů. Tady je otázka, jací přišli. Je vidět, že voliči ANO a levice, tedy sociálních demokratů a komunistů, kteří jsou převážně starší, nepřišli. Respektive přišli mnohem méně, než by nastalo v normálních časech bez koronaviru. Zatímco u mladší a střední generace je vidět, že účast zůstala nejen stejná, ale možná i mírně vyšší. Je to trochu spekulace, ale jinak se sedmatřicet procent nedá vysvětlit.

Vyrovnané výsledky nabídlo senátorské klání v Brně. Rozdíly mezi prvními pěti kandidáty byly v pár procentech.

V obvodu Brno-město bylo několik rovnocenných kandidátů a ty rozdíly jsou velmi malé. Mezi Annou Šabatovou a Karlem Raisem byl devět set hlasů. Roli tam hraje i trochu štěstí. Kdyby byla volební účast voličů ANO trochu vyšší, mohl být ve druhém kole Rais a ne Šabatová. Možná podstatnou věcí je, že ANO v senátních soubojích nebývá moc úspěšné. Obvod je orientovaný politicky doprava a to, že je tam pravicový kandidát Roman Kraus, dává logiku.

Dal se čekat i postup Anny Šabatové?

U Šabatové je to trochu výsledek i štěstí. Měla docela intenzivní kampaň a v části Brna, kde se volilo, může fungovat i pozitivní vzpomínka na to, že byla ombudsmanka a disidentka. A přestože je obvod spíš doprava, mohlo jí právě tohle pomoct do druhého kola. To je možná nejdůležitější věc. Pár desítek nebo stovek hlasů ji mohla přinést její minulost, která je v tomhle směru pro některé voliče zajímavá a něčím, co si zaslouží ocenění.

Nakolik se v senátních volbách projevilo, zda jsou kandidáti pro voliče známými tvářemi nebo ne?

U Šabatové určitě hrála roli její známá tvář. Rais není úplně neznámá tvář, to je nutné brát v úvahu. Je to kombinace faktorů. Trochu štěstí, trochu fakt, že Šabatová je minimálně trochu známější. Možná měla i intenzivnější kampaň. Přišlo mi, že měla mnohem kontaktnější kampaň, což také mohlo sehrát svou roli. Při rozdávání letáků, oslovování lidí byla vidět víc. Je to faktor, který se dá těžko změřit, ale byl vidět. Kraus má trochu štěstí, jednak co se týká obvodu, který je opravdu spíš doprava, jednak že je to bývalý ředitel fakultní nemocnice, což v brněnských poměrech hraje také docela velkou roli.

Výsledky byly v obvodu docela těsně. Dalo se něco podobného čekat?

Byl to soutěživý obvod. To opravdu ukazuje, že předem tam nebyl jasný favorit. I výsledek druhého kola je hodně otevřený, není tam jednoznačně dané, že musí vyhrát Kraus. Rozdíly nejsou nijak propastné. Ve druhém kole bude nízká účast, klíčové bude dostat vlastní voliče k volbám. To je zásadní věc, která může rozhodnout.

Senátní volby v Brně překvapily i vysokou účastí. Hlasovala téměř polovina voličů, konkrétně sedmačtyřicet procent.

Je nutné se podívat na městské části, jaká tam byla účast v krajských volbách. Ve chvíli, kdy je v městské části vysoká účast v krajských volbách, logicky se promítne i do vysoké účasti v senátních. Kdyby ve čtvrtích byla nižší účast v krajských, je nižší i v senátních. Třeba v Medlánkách byla účast jednapadesát procent v krajských volbách, což skoro odpovídá senátním. V lidnatém Brno-severu hlasovalo téměř pětačtyřicet procent.