/VIDEO/ O tituly mistrů světa do jednadvaceti let v latinskoamerických tancích a profesionálních mistrů Evropy ve standardních tancích zabojují už tento víkend desítky tanečních párů z celého světa. Velkolepému klání v tanečním sportu s názvem Brno Open budou diváci přihlížet v brněnské hale Vodova. Zlatý hřeb programu je čeká především v sobotu večer. Pořadatelé si na něj kromě poháru partnerských měst připravili samotná semifinále a finále obou mistrovství.

Pozvánka na velkolepé klání v tanečním sportu s názvem Brno Open. | Video: se souhlasem pořadatelů

Na medaile z českých párů zaútočí Šárka Kosmáková s Jonášem Tománkem, kteří před nedávnem vybojovali na mistrovství Evropy do jednadvaceti let v deseti tancích čtvrté místo. O víkendu navíc zabojují o titul mistrů světa ve stejné věkové kategorii v latinskoamerických tancích. „Na mistrovství světa se moc těším. Chci podat co nejkvalitnější výkon a užít si soutěž. Doufám, že se nám povede předvést to nejlepší,“ nechala se slyšet Kosmáková.

Nejvíce horkým želízkem v ohni je však pro Českou republiku Tara Bohak s Davidem Odstrčilem, jež se můžou pyšnit titulem mistrů světa v deseti tancích. „Mistrovství Evropy ve standardních tancích profesionálů v rámci Brno Open je vrcholem naší letošní sezony. Bude to zároveň jediná příležitost, jak nás s Tarou Bohak vidět tančit v Česku. Budeme moc rádi, když nás fanoušci přijdou podpořit,“ pozval diváky úřadující mistr světa David Odstrčil.

Na klání v tanečním sportu se kromě fanoušků přijedou podívat rovněž bývalé i současné hvězdy tanečního pořadu Stardance, jedním z organizátorů akce je dokonce tanečník letošní série Jan Tománek, který dříve vystupoval v roli porotce. „Připadám si trochu jako kluk, který tančí životem. Mám báječnou taneční partnerku, se kterou je velká legrace, myslím, že jsme si navzájem sedli. Je to ale velká dřina, všechno mě bolí, ale baví mě to, a to je hezké,“ prozradil Tománek v rozhovoru pro Deník.

Zdroj: se souhlasem pořadatelů

Samotné Brno Open představí kolem osmi set tanečních párů z nejrůznějších koutů světa. Sobotním galavečerem provedou diváky moderátoři Jan Onder s Kamilou Tománkovou. „Být součástí tak významné události, jakou je mistrovství světa v tanečním sportu v Brně, je pro mě, coby tanečníka, velkou ctí. Jsem hrdý na to, že se tak důležitá soutěž koná právě v České Republice. Těším se na výkony sportovců, bude to úžasná podívaná,“ nešetřil chválou Onder.