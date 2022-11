Záměrem podle něj bylo dosáhnout typického aromatického projevu sušených bylin a kombinace zralého ovoce. „V chuti se víno opírá o velmi pevnou citrusovou chuť a šťavnatou minerální dochuť, tak typickou pro naše vlašáky,“ doplnil Žiška.

Vítězný Ryzlink vlašský uspěl v konkurenci 2643 vín, což je rekordní počet. V závěrečném hodnocení posuzovaly odborné komise 400 finalistů, kteří vzešli z předchozích kol. „Salon vín si za dobu své existence vybudoval výsadní postavení mezi tuzemskými soutěžemi vín. Pro vinaře to je ocenění jejich práce a pro zákazníka zase záruka nejvyšší kvality. A že to všechno dohromady opravdu funguje, dokazuje jednak zájem o účast mezi jednotlivými vinaři, kterých bylo letos historicky nejvíce, a jednak zájem ze strany zákazníků, kteří oceněná vína nejen nakupují, ale také za nimi cestují do degustační expozice Salonu vín ve Valticích," komentoval ředitel Národního vinařského centra Pavel Krška.

Jak už Deník Rovnost informoval, návštěvnost v expozici Salonu vín se vrací do předcovidové doby. „Dokonce atakuje rekordní čísla,“ poznamenal Krška.

Slavnostní vyhlášení a také předání diplomů vítězům jednotlivých kategorií, ceny za nejlepší kolekci ročníku a vinařům, jejichž vína byla oceněna Zlatou medailí Salonu vín 2023, se uskuteční ve čtvrtek 2. února 2023 ve Valticích.

O den později na tento akt naváže otevření nového ročníku degustační expozice Salonu vín 2023 pro veřejnost.