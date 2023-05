Loni jezdili lidé ve stejném režimu od 11. dubna do 30. září. Během bezmála půl roku uskutečnili ve městě přes sto tisíc bezplatných jízd, službu začalo využívat skoro deset tisíc nových zákazníků. Kvůli dřívějším špatným zkušenostem s parkováním kol a koloběžek nicméně musí splňovat konkrétní podmínky. Na libovolném místě Brňané sdílené dopravní prostředky odstavit nemohou, parkovat lze pouze na plochách, jež jsou přesně vymezené. Výběr těchto lokalit závisí na diskusi magistrátu, provozovatele a dané městské části.

Ve zbylých okresních městech by však Jihomoravané podobné služby hledali marně. Důvodem je mnohdy nízká poptávka nebo nedostatek peněz, které by na provoz bylo nutné vynaložit. „Aktuálně sdílená kola ani koloběžky zavádět neplánujeme. Dříve jsme řešili možnost takzvaného bikesharingu, tam jsme ale narazili na vysokou cenu. Proto jsme od záměru nakonec upustili,“ přiznala Deníku břeclavská mluvčí Ivana Solaříková.

Podobná situace panuje například v Hodoníně. Ačkoliv představitelé tamní radnice nový způsob dopravy do budoucna nevylučují, plány na jeho zavedení tam v současné době nevznikají. „Zavedení sdílených kol a koloběžek by vyžadovalo změny v infrastruktuře a organizaci dopravy ve městě, a také by bylo nutné vyřešit otázky jako bezpečnost a udržování kvality kol pro veřejné použití,“ podotkla hodonínská mluvčí Petra Kotásková.

Častý nedostatek zájmu ze strany zástupců jihomoravských měst potvrdil Deníku mluvčí společnosti Rekola Jan Střecha. „Rozšiřujeme se primárně do lokalit, kde radnice vyjádří sdíleným kolům svoji podporu a vypíše na jejich provozování výběrové řízení. Pro úspěšné spuštění měst s velikostí jako Znojmo, Blansko nebo Vyškov, je v současné době potřeba podpora partnera, ať už je jím město nebo soukromník,“ vysvětlil Střecha.

Řada Jihomoravanů navíc sdílená kola ani koloběžky ve svých městech nechce. Obavy mají nejčastěji ze zhoustnutí provozu nebo neukázněného parkování. „Řidiči jsou nebezpeční i v autech, když se do toho budou motat ještě další dopravní prostředky, které nemají přesně vymezené využívání a lidé si samovolně přechází z režimu chodce na auto, tak to už bude úplně guláš,“ reagovala třeba Klára Valiašková z Blanska.

Kritiku sklízí i řidiči sdílených kol a koloběžek, kteří podle Vyškovana Radka Ondrášika často nedodržují ani základní dopravní předpisy, a to jednoduše protože je neznají. „Lidé, co nezvládají základní pravidla jezdí na něčem, co ani neumí pořádně ovládat. Po chodnících, kde nemají co dělat, pletou se do provozu, kterému nerozumí, k tomu se přidává spousta nevzhledných míst s poházenými koly a koloběžkami,“ argumentoval Ondrášik.