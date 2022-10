60 let od letecké tragédie na hranicích Vyškovska: havárie stála třináct životů

Chladné podzimní ráno prožívali lidé poblíž Újezdu u Brna 10. října přesně před šedesáti lety. Zatímco se nad jihomoravskými vinicemi rozprostírala hustá mlha, mířil letoun Československých aerolinií z Košic přes Brno do Prahy. Až do přiblížení k letišti v brněnských Tuřanech bylo na palubě letounu Avia 14-32A linky OK 308 vše v pořádku. Nikdo však netušil, že stroj zanedlouho narazí do kopce Stará hora. Z osmatřiceti lidí na palubě nepřežilo neštěstí deset pasažérů a tři členové posádky.

Před šedesáti lety havarovalo letadlo ČSA nedaleko Újezdu u Brna. Při neštěstí zemřelo třináct lidí. | Foto: Wikipedia, RomanM82