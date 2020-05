Ten už se téměř čtvrt roku hlavně kvůli koronaviru k vaření nedostal, takže byl rád, že mohl opět obléci kuchařský rondon. "Pořádáme i gastronomické festivaly a máme exotickou cateringovou společnost. Také ještě dělám průvodce v Asii, takže skoro tři měsíce jsem bez pořádného zaměstnání," vypočítal kuchař, když chystal mexickou placku tacos, plněnou masem a zeleninovou směsí, kterou dochutil dresingem.

Dva týdny zatím bude denně grilovat hovězí flank steaky a připravovat dvojité hamburgery na zahrádce a už se těší, až si zase stoupne od 25. května, kdy by se měly otevřít i vnitřní prostory restaurace, do kuchyně k plotně. "Gastrofestivaly, které bývají pravidelně v létě, asi totiž letos nebudou a už jsme je prakticky úplně odepsali. A co se týká průvodcování, tak to bude nejdřív v zimě, takže se dělá, co se dělá, tedy vaří," řekl Václavík.

Pro hosty na zahrádce U kouřícího králíka si připravil již zmíněné grilované mexické tapas, plněné rajčaty, avokádem, červenou cibulkou, koriandrem a grilovaným kuřecím masem."Mám tu připravené i steaky, naložené v rozmarýnu, a také náplň do dvojitých hamburgerů s čedarem a hořčičnou omáčkou," uvedl s tím, že zákazníkům nabídne i samotnou grilovanou zeleninu a houby.