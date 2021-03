Při kontrole nákladního auta policisté narazili na šest cizinců. Tři byli z Afghánistánu a tři Bangladéše. Policisté všechny nelegálně cestující muže zajistili a provedli s nimi identifikační úkony. „Čtyřiačtyřicetiletý rumunský řidič skončil v cele. Při výslechu přiznal, že jej před odjezdem do západní Evropy kontaktoval pomocí mobilních komunikačních aplikací neznámý člověk, s nímž se dohodl na převozu šesti lidí," přiblížil Malášek.

Organizátor převozu řidiči přislíbil tisíc pět set eur za každého běžence. Peníze měl dostat až po příjezdu do Německa. „Po naložení nákladu, ještě v Rumunsku, nechal do kamionu nastoupit šest cizinců. Pak zamířil do cíle své cesty. Byť musel na hranicích s Maďarskem otevřít ložnou plochu, projel bez problémů. Na Slovensku, kde vykládal část zboží, musel řešit závažnější problém. Při vykládce části zboží uschoval přepravované cizince v kabině vozidla," sdělil Malášek.

Zpět k nákladu přestoupili běženci těsně před českými hranicemi, kde jejich cesta skončila. „Řidič kamiónu je podezřelý z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice," doplnil Malášek. O výši trestu rozhodne soud.