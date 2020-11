/MAPA NOVÝCH TRAS/ Až šestnáct kilometrů nových turistických tras mají nyní k dispozici výletníci na jižní Moravě. Největší část, tedy dvanáct kilometrů, slouží k procházkám turistům a místním v Rosicích na Brněnsku a okolí.

Ilustrační grafika | Foto: VLP

Žlutá trasa vede přes Trojici do Babic, zelená pak směrem od Zastávky pod oborou přes Rosice do Ostrovačic. Rosičtí se tak po delší době opět dostali do turistické mapy, díky projektu se zároveň obnovily původní polní cesty. "Navrhli jsme více variant tras, bez problémů byla schválena dnešní žlutá z Rosic do Babic. Nad zelenou stezkou se vedla delší debata,“ popsal vznik místostarosta Rosic Lukáš Volánek. Na tvorbě nových cest se podílely také Rosické technické služby. Pracovníci na zelené trase například umisťovali akátové kůly, na které následně malovali nové značení.