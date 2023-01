Bezbolestná operace za dva tisíce. Klinika v Brně se pyšní novou metodou

Právě pro vyšetření prostaty je magnetická rezonance o síle magnetického pole 3 tesla ve světě již standardním diagnostickým nástrojem. Touto diagnózou si prošel i dnes sedmdesátiletý Josef Smékal z Litomyšle. Do Masarykova onkologického ústavu v Brně se dostal ze svitavské urologie a odtud následně do Nemocnice Mostiště, která s Masarykovým onkologickým ústavem spolupracuje, a kde mu byla roboticky vyoperována prostata. Do roku 2018 totiž Masarykův onkologický ústav neměl robotický systém k dispozici a robotické operace se tak prováděly právě ve Velkém Meziříčí.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

Vyšetření na nové magnetické rezonanci, která umožňuje i zobrazení patologie nervových kořenů, a jehož sílu radiolog přirovnal k dvojnásobné síle zvedacího magnetu, jaký se používá například na vrakovištích, tak pacient nestihl.

Nový přístroj totiž do Masarykova onkologického ústavu dorazil teprve v prosinci a do provozu by měl být uveden až za pár týdnů. Ústav ji totiž pořídil i kvůli zajištění bezpečnějšího prostředí v době nepříznivých epidemických podmínek. „Kabiny pro přípravu pacientů jsou prostorné a vstup do ošetřovny je zajišťován bezdotykovým automatickým otevíracím systémem,“ popsal ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda. Nové pracoviště tak zvyšuje komfort pacientů. Technologie vybavená umělou inteligencí se navíc automaticky přizpůsobuje jejich individuálním anatomickým a fyziologickým charakteristikám.

Cena nové magnetické rezonance se vyšplhala na více než pětapadesát milionů korun, přes čtyřicet milionů potom Masarykův onkologický ústav čerpal z evropských fondů.