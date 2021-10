Vyhráli studentskou ideovou soutěž na novou podobu střechy mrakodrapu vyhlášenou minulý rok jejím spoluvlastníkem firmou Natland. „Prolézačka ve formě sítí, se proplétá umělými mraky vypouštějícími páru. Chceme tím v lidech vyvolat pocit, že jsou hodně vysoko, až nad oblaky,“ popsal vítězný návrh spoluautor Adam Vácha.

V porotě soutěže zasedl i architekt nejvyšší budovy v České republice Gustav Křivinka. „Mraky se zajímavým efektem páry pěkně ladí k budově a není to nic násilného. Jednoznačně je to nejlepší studentský soutěžní návrh, který částečně zahalil konstrukci střechy do mlhy,“ zhodnotil.

Vítězný projekt Cloud In vznikal pod vedením pedagoga Václava Kočího z Ústavu architektury Stavební fakulty Vysokého učení technického. „Měli jsme od spoluvlastníka budovy zadaná tři témata. Chtěli upravit vstupního foyer budovy, střechu a fasádu. Studenti si mohli vybrat, co chtějí zpracovat. Na začátku měli volnou ruku při tvorbě, ale postupně jsme návrhy zpřesňovali, tak aby někdy mohly být reálné,“ sdělil vedoucí projektu.

Ideovou soutěž vyhlásili představitelé společnosti Natland, kteří jsou největším spoluvlastníkem brněnského mrakodrapu. „Všechny změny závisí na dohodě s dalšími spoluvlastníky objektu AZ Tower, který se takto oficiálně jmenuje,“ vysvětlila za společnost Natland Hana Filipová. Podle jejích slov by bylo hezké, kdyby se některé plánované změny povedly do roku 2023, kdy bude desetileté výročí od otevření budovy.

Novou úpravu nástavby, která z AZ Toweru udělala nejvyšší budovu v Česku, vítá i ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček. „Budova je to výjimečná. Jen zřídkakdy se stává, že stavba z Česka, je oceněna i v zahraničí. V případě AZ Toweru je to především z důvodu, že nejde o typický skleněný mrakodrap, tedy hranol, ale jeho figura i materiály fasády jsou originální,“ informoval Sedláček.

Originální síťová prolézačka tyčící se ve výšce 111 metrů se líbí i Petru Štefkovi. „Je to super nápad, ale jsem zvědavý, kdo odtamtud bude tahat ty vyděšené návštěvníky, kteří přes mlhu nic neuvidí,“ zavtipkoval mladý muž.