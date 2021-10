Po volbách jste řekl, že si chcete po náročné kampani odpočinout, už se tak stalo?

Odpočinul jsem si. Ve čtvrtek jsem už byl na první debatě s lidmi. Na odpočinek mi stačily dva tři dny. Závěr kampaně byl hodně vyostřený a časově náročný. Absolvoval jsem ji poprvé. Posledních čtrnáct dnů byla nějaká debata skoro denně, zvlášť se superlídry. K tomu byla potřeba taky příprava na ně.

Debaty se zkušenými politiky pro vás byly novinkou. Považujete je za velkou zkušenost do budoucna?

Byla to velká zkušenost. Dřív jsem byl zaměřený jedním směrem. Třicet let jsem se zabýval bezpečností, spravedlností, krizovým řízení, ochranou státu, korupcí, klientelismem. Teď jsem lídr, musel jsem se proto celé léto vzdělávat i v dalších oblastech. Debaty nejsou o jednom tématu, ale o školství, ekonomice, Green Dealu a dalších. Samozřejmě hlavní, co se probíralo, byl covid.

Budete se stále intenzivně zajímat o celostátní dění, i když nejste ve sněmovně?

Plánujeme to úplně se vším všudy. Na debatách mezi občany na to míním upozorňovat. Vždy jsem se díval na to, co lidi slíbili a co pak splnili. Podle toho byl pro mě ten člověk důvěryhodný. Nám bylo kolikrát řečeno, že náš program není podle některých novinářů a politologů ambiciózní. Postavili jste ho ale tak, abychom lidem byli schopni pomoci a v daný okamžik jejich problém řešit. Budeme proto upozorňovat, co politici říkali a jak to pak přetavili do práce pro lidi.

Přísaha získala 4,68 procenta hlasů. Jak s odstupem času hodnotíte výsledek?

Jako velký úspěch, protože jsme ji založili v lednu. Když na konci ledna vycházely první články, politologové říkali, že dostaneme půl procenta, že je to úkol pro sebevraha Šlachtu, že rétorika okolo korupce už dávno vyčichla. Věci veřejné, ANO, Piráti, všichni přišli s řešením korupce, lidé na to už neslyší, zklamali je. Vezměte si ale, že máme 4,68 procenta, 251 tisíc voličů. Je to hrozně velký závazek. Velký úspěch. Samozřejmě, kdybychom se do sněmovny dostali, můžeme působit z opozice ještě mnohem víc.

Vnímáte i zklamání, že jste se těsně nedostali?

Byli jsme hodně blízko, ale i tak je to úžasné. Hodně si s námi zahrála agentura STEM/MARK, když nám jejich předvolební průzkum dal tři týdny před volbami 2,2 procenta. Tehdy bylo strašně cítit, že lidé hrozně uvažovali, jestli nás volit, aby jejich hlas nepropadl. To byla šílená prasárna. Týden před volbami nám pak dali 5,7 procenta. Je to něco naprosto strašného, jak si s lidmi agentury hrají.

Chyběly vám známé tváře?

Určitě. Bylo by lepší je mít. Ale nechtěli jsme žádné recyklované politiky, kteří tady dvacet let plácají pořád dokola to stejné. Bohužel lidé zvolili zase ty stejné, ale to je na nich.

Jakou cestu jste tedy zvolili?

Cestu lidí, co mají v praktickém životě něco za sebou. Díkybohu do politiky ještě někdo chce vstupovat. I v době, kdy je politik nadávka, není sranda někoho přemluvit. Jsem rád, že do toho šli. V debatách nebyli tak hbití jako politici, co plácají dvacet let, ale to si musí vybrat volič, koho chce.

Jaké nové zkušenosti vám kampaň a volby daly?

Vztah s lidmi, zákulisí politiky, debaty. Nelituji minuty ani vteřiny, že jsem do toho vstoupil. Vzalo mi to rok života, ale dalo velký rozhled a přehled.

Za volby dostane Přísaha okolo šedesáti milionů korun, na co je použijete?

V první řadě musíme splatit závazky. Přichází nám postupně faktury. Peníze poslouží k udržení kanceláří v krajích a také týmu. Celé to musí být o analýzách, sledování dění, přípravě příspěvků na sociálních sítích, vyjíždění mezi lidi, kontaktní kampani. U nás bude vidět, za co peníze dáváme. Nebudeme ti, kdo by se zavřeli, a postavili si za ně baráky. Třeba v Praze je naše kancelář moc drahá, hledáme levnější, abychom ušetřili a peníze dali na odborné věci.

Na jihu Moravy jste bodovali nejvíc. Měl jste tu stanovenou hranici úspěchu?

Neměl, ale jsem strašně spokojený. Jižní Morava byla v tomto úplně úžasná, podržela mě. Hrozně děkuji všem voličům, kteří Přísahu volili. Pohořelicím a okolí o to víc. Cítím velkou pokoru, spokojenost, z mé strany míří poděkování. Z nuly se dostat sem je něco úžasného, ale i strašně velký závazek. Děsím se, že bych zklamal, protože i z dřívějška jsem docela zodpovědný.

V Pohořelicích jste suverénně vyhrál, je to pro vás závazek směrem ke komunálním volbám za rok?

To je právě debata, kterou povedeme. Zrovna v těchto dnech se s lidmi z Jihomoravského kraje bavíme o tom, v jakých městech postavíme kandidátky, kde máme kandidáty. Zatím v tom není vůbec jasno. Vzhledem k výsledku by bylo špatně nepřevzít na sebe zodpovědnost. Jestli to ale budu já či někdo jiný, to nechávám zatím otevřené. Je na to docela brzo.

Dokážete si sám sebe představit jako starostu?

Na to neumím odpovědět. Ani jsem nepočítal, netušil, že výsledek pro mě bude tak pozitivní. Kampaň byla celorepublikově postavená na mě, bylo to takové referendum o mě, o našem hnutí. Výsledek je jasný. Teď je důležité, abychom lidí a tváří přivedli do hnutí mnohem víc, aby stálo na více lidech, zejména v senátních volbách, které jsou hlavně o osobnostech.

Jaké máte další plány, když nebudete ve sněmovně?

Přísaha, Přísaha a Přísaha. Jezdit mezi lidi. Sledovat a navrhovat věci za Přísahu. Pro mě je hrozně důležité, aby Přísaha byla zakotvená. Vždy musí být někdo motorem a tady jím je Šlachta. Potlačí Přísahu dál.

Co vy a případná kandidatura na prezidenta? Je ve hře?

Přemýšlíme o tom. Budeme chtít buď postavit vlastního kandidáta, nebo někoho podpořit. To je ale teprve v počátku, protože volby jsou v roce 2023. Budeme se o tom bavit, ale jakým způsobem, kdo to bude, tomu bych ještě nechal čas.

Kdo je Róbert Šlachta



- Narodil se v roce 1971 v Boskovicích, žije v Pohořelicích na Brněnsku.



- K policii nastoupil v roce 1991, vystoupal v ní až na ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, kterým byl osm let.



- V lednu letošního roku založil občanské hnutí Přísaha, jejímž je předsedou.



- Ve sněmovních kandidoval jako celorepublikový a zároveň jihomoravský lídr, v kraji získal 6 954 preferenčních hlasů.