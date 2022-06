Sokoli v krasu loví ptáky a krmí mláďata. Jedno vylétlo z hnízda. Podívejte se

/VIDEO/ Pět hladových krků. Tři páry vzácných sokolů stěhovavých se mají v Moravském krasu na Blanensku co otáčet, aby nakrmily mláďata. O jedno se dravci starají u Býčí skály, po dvou pak mají v hnízdech v Národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy. „Tam už jedno z mláďat tento týden vylétlo z hnízda. Na zbylých místech mají ještě prachové peří. Počítám, že se tam o první let pokusí do deseti čtrnácti dnů,“ řekl Deníku Rovnost René Bedan.

Sokoli v krasu loví ptáky a krmí mláďata. Jedno vylétlo z hnízda. | Video: René Bedan