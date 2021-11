Do Prahy zamíří dohromady devatenáct pacientů, dva z nich armádním vrtulníkem z vojenské základny z Líní na Plzeňsku. Převoz některých jiných pacientů si nepřála rodina.Podle přednosty anesteziologicko-resuscitační kliniky zařízení u svaté Anny Vladimíra Šrámka díky převozům pacientům obě fakultní nemocnice získaly zhruba osmačtyřicet hodin, aby mohly zachovat centrovou péči a pomoct menším nemocnicím z regionu, které čelí velkým problémům.

„Děkujeme armádě a pražským nemocnicím, že nám pomohou, je ale jasné, že je to jen dočasné řešení. Pokud nedojde k nějakým restriktivním opatřením nebo většímu dodržování opatření stávajících, během několika dní či jednoho, dvou týdnů se zhorší situace i v Čechách," upozornil Šrámek, který je zároveň krajským koordinátorem intenzivní péče v Jihomoravském kraji.

Ze svatoanenské nemocnice odvezl biohazard tým jihomoravských záchranářů muže a ženu ve vážném stavu. „Oba jsou na umělé plicní ventilaci a v tuto chvíli je naše sanitky s lékařskými posádkami transportují do dvou pražských nemocnic, a to za policejního doprovodu," sdělila o půl dvanácté mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. O pacienty se po převozu postarají lékaři ve Fakultní nemocnici Na Homolce a Všeobecné fakultní nemocnici. V každém sanitním voze byl lékař a dva záchranáři.

Pražští záchranáři využili k převozu pacientů velkokapacitní vůz Fénix, kam se vešlo deset lidí s covidem ležících v bohunické fakultní nemocnici. V Praze je po pěticích předají postupně do Fakultní nemocnice Motol a Fakultní nemocnice na Bulovce. V konvoji doprovází záchranáře policisté.

Převoz covidových pacientů z FN Brno

Zdroj: Deník/Oldřich Haluza

Další pětice pacientů z bohunické nemocnice míří do Všeobecné fakultní nemocnice. Převáží ji pražští zdravotníci Záchranné služby Asociace samaritánů České republiky.

Předání pacientů se obešlo bez komplikací. Vůz Fénix vyjel na cestu do Prahy okolo desáté dopoledne.

Náš vrtulník z vojenské záchranky přiletěl z Líní pro prvního pacienta do nemocnice v Brně. Přepravíme ho do pražského Motola.#ArmadaBojujeZachranuje pic.twitter.com/4xdBMRcW8Y — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 25, 2021

Pro dva pacienty na umělé plicní ventilaci z Fakultní nemocnice Brno přiletí armádní vrtulník. Musí je transportovat nadvakrát, protože může vzít vždy pouze jednoho. Poprvé přistál vrtulník v nemocničním areálu v Bohunicích okolo půl dvanácté. Pacienty přepraví do motolské nemocnice.

U dvou plánovaných převozů pacientů museli lékaři řešit komplikace. U jednoho se totiž stav podle náměstka ředitele nemocnice Ondřeje Ludky zhoršil. „Navíc řešíme i to, že máme pacienty ležící na břiše, což nám do vrtulníku nevezmou. Do vrtulníku je kapacita pacienta 130 kilo, máme ale třeba i pacienta se 170 kily," nastínil Ludka. Nakonec ale dva pacienty na umělé plicní ventilaci lékaři vybrali.

Převážíme do Prahy dva pacienty na umělé plicní ventilaci https://t.co/xuTjbWfWSA pic.twitter.com/Kp3xiR1r8c — Zdravotnická záchranná služba JmK (@ZZS_Jmk) November 25, 2021

V nemocnici se objevily i případy pacientů, kdy s převozem nesouhlasili příbuzní. Cestu nemocným rozmlouvali. Jiní pacienti nechtěli opustit region. „Buď jsme za ně našli náhradu, nebo si nechali vysvětlit, že je převoz pro dobrou věc, že nám na nějakou dobu uleví," sdělila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.