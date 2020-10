Velmi emotivně se vyjadřují sami voliči. „Díky za to, že z voleb děláte politickou žumpu. Letáková kampaň, kterou jste proti starostovi Třetinovi spustil a populistická rétorika, kterou pokračujete, nemá obdoby. Vaše chování má mobilizační potenciál, ale asi jiný než jste si představoval,“ reagovala v diskusi na facebookovém účtu starosty Jana Groise například Majda Slámová.

Sám Grois vnímá kampaň jako nejtvrdší v historii. „Řada lidí je z toho pěkně znechucená. Přitom ještě deset dní před prvním kolem bylo vše standardní. Pak přišlo tsunami špíny na mou osobu, která měla znejistět mé voliče. Útok byl hodně koordinovaný. Letáky, Facebook, pomalované billboardy. Čekáte, že budete s protivníky diskutovat politická témata a místo toho o vás někdo začne šířit lži, že jste zloděj a lump. V tu chvíli si říkáte, stojí vám za to?“ uvedl Grois, který do druhého kola postupuje ze druhého místa.

Obdobně vidí situaci vítěz kola prvního, starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. „Bohužel, před druhým kolem můj protikandidát vsadil na negativní kampaň, a ne na korektní debatu o tom, jak pomoci lidem na Znojemsku k lepšímu životu,“ konstatoval Třetina.

Lidi nadzdvihly především letáky, které obyvatelé Znojma nacházeli ve schránkách a které měly podle obou kandidátů za cíl protivníka pošpinit. Prudkou reakci vyvolalo i vyjádření Groise na sociální síti. V něm tvrdil, že protikandidát souhlasí s povinnými kvótami pro přijímání migrantů.

To Třetina odmítá. „To co Jan Grois říká, svědčí jen a pouze o tom, jak chce dělat politiku. Je to jeho způsob vidění světa i lidí opřený o strach. Kvóty jsou nesmysl a já se nehodlám bavit o spekulacích a pomluvách, ale chci řešit konkrétní věci, jak pomoci lidem na Znojemsku k lepšímu životu. Vše ostatní je malicherné a zbytečné,“ naznačil Třetina.

A kdo podle Třetiny stojí za letákem proti jeho osobě? „Je to podepsaná aktivita protikandidáta Groise. Nechci spekulovat o jeho důvodech. Faktem je, že v prvním kole ztratil Znojmo a v druhém nemluví o Znojemsku, ale jen o mě,“ byl zdrženlivý v úsudku Třetina.

Naopak starosta Grois, kterého měl podle jeho slov pošpinit přetištěný novinový článek z roku 2018 tvrdí, že byl hodně za hranou. „Jak říkám, ten útok byl hodně za hranou. „V letáku s názvem Než půjdete k volbám bylo plno lží, které odmítám. Není pravda, že jsem kdy protežoval nějakou firmu, není pravda, že jsem kšeftoval s byty. To jsou prostě lži. Nikdy jsem nic takového nedělal. A autoři toho letáku to ví. Proto ho nikdo neměl odvahu podepsat. Kdyby to udělal, mohl by jít za to sedět. Musím říct, že se tyto snahy zdiskreditovat mě a mou práci objevují před každými volbami. Co mě překvapilo, byl ten rozsah. Bylo to fakt tsunami,“ konstatoval Grois.

Do diskuse ve veřejném prostoru na sociální síti vstoupil také známý znojemský architekt Jan Hora. „Leták s titulkem Víte, že volbou Třetiny souhlasíte s přijímáním migrantů na Znojemsku, mi dala jedna paní důchodkyně ke schránkám. Chytil jsem ji, že tuhle nechutnou politickou reklamu nechci, ať si to zas vezme. Ona kontrovala, že to není reklama, že to je vzkaz přímo od našeho pana starosty a ona má za povinnost roznášet to všude i tam, kde reklamy nechtějí. To vám dal úkolem přímo pan starosta Znojma Grois? ptám se. Prý ano. Doteď jsem to odmítal komentovat, ale tohle je špína největšího kalibru,“ svěřil se se svým zážitkem Hora.

Znojemský politolog Jaromír Příkazský pečivě celou kampaň sleduje. „Kampaň je skutečně nebývale vyhrocená. Nedělní zvrat v ní je naprosto evidentní. Přitvrzení pana Groise šlo až do extrémů včetně propagandy a manipulace,“ myslí si politolog Jaromír Příkazský s tím, že vše stresuje jak voliče tak kandidáty. "Ostatně bylo to na nich jasně vidět v úterním duelu na ČT 24," dodal.

Materiály, které se mezi lidmi objevily, nebyly podle politologa součástí korektního boje. „Například i leták proti Groisovi. Uvidíme, jak vše vyhodnotí voliči a kolik jich přijde,“ řekl politolog.

A jak politolog odhaduje účast voličů ve druhém kole senátních voleb? „Ještě minulý týden bych řekl, že bude slabší. Nyní, také kvůli aktuální napjaté kampani si tak jistý nejsem. Myslím si, že minimálně ze strany pana Groise je zde cítit snaha nové voliče vybudit a k volbám přivést. Zejména voliče z řad starších lidí, levicově orientovaných nebo i radikálních. Těch, kteří v prvním kole nepřišli nebo volili paní Šalomonovou či pana Pavlíka, který kandidoval za hnutí ANO. Dá se ovšem předpokládat, že slabší než v prvním kole bude. Tak to v drtivé většině druhých kol bývá,“ uzavřel Příkazský.