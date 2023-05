Podobné billboardy podle vinaře a člena svazu Jana Cibulky visí například už i v Praze. „Víno je součástí naší moravské kultury. Je to stejné jako kroje nebo nářečí. Tato daň cílí pouze na jednu národní menšinu nebo etnikum uvnitř republiky, protože šestadevadesát procent vinohradů leží na Moravě,“ zareagoval na dotaz Deníku Cibulka.

Podotkl, že je svaz připravený bojovat i nadále. V plánu jsou nejrůznější akce v Praze, nebo i blokáda dálnice D1. „Jako vinaři jsme přetrpěli dva roky covidu, za kterého jsme nedostali ani korunu podpory. Teď přišla inflace, která nás drtí, protože nejsme schopní promítnout zvýšené náklady do svých cen. Globální konkurence je opravdu brutální a naše podmínky oproti ní nejsou férové,“ tvrdí Cibulka.

Spotřební daň z vína? Konec koštů na vesnicích, obávají se vinaři na Břeclavsku

Stěžoval si na nižší dotace, než jaké mají vinaři v zahraničí, a tlak byrokracie. „V momentě, kdy by přišla spotřební daň, zdraží nás to do kategorie prodejné jen okrajově. Hovořím o vínech okolo sto osmdesáti korun. V ten moment se celá spotřeba moravského vína propadne a vinaři budou vyhlazení,“ zdůvodnil vinař.

Vzkaz ve středu dopoledne vzbudil pozornost také u procházejících turistů. „Těch jmen umělců tam měli napsat více. Škoda, že zmínili jen Stanjuru,“ volal na redaktorku Deníku muž, který se spolu se ženou pod billboardem vyfotil.

Zdroj: Deník/Iva Haghofer

Starší partnerský pár věří, že vinaři dokáží plány vlády zmařit. „Rozhodně je podporujeme, jen ať bojují. Moravská vína pijeme rádi a pravidelně k vám na jih jezdíme. Jen covid nám po dva roky návraty zhatil,“ prozradili manželé.

Podobný názor sdílel i Pavel Urbaník, který s partnerkou do Lednice dorazil se severní Moravy. „Jsme tady často, víno pijeme rádi. To moravské nám chutná nejvíce. Je jedině dobře, že se vinaři proti zavedení spotřební daně ozvali. Něco se jim vybojovat určitě podaří, je jen třeba chtít,“ tvrdí.

Velké vítězství vinařů? Plány na spotřební daň na tichá vína mají být ze hry

Dění okolo návrhu na zdanění tichého vína od členů Národní ekonomické rady vlády sleduje Deník pravidelně. Petr Habáň z tiskového odboru ministerstva financí v týdnu uvedl, že rozhodnuto zatím nic není.

„Je tedy předčasné specifikovat, jaké by v případě jeho přijetí byly konkrétní parametry a od nich se odvíjející náklady a výnosy tohoto opatření," uvedl Habáň.

V současnosti pokračují jednání o úsporných opatřeních na úrovni vedení koaličních stran. Jejich podobu vláda představí v následujících dnech. „Můžeme pouze sdělit, že se ministr Zbyněk Stanjura dlouhodobě netají tím, že by úspory měly být z větší části na výdajové straně, což doporučují také ekonomičtí experti," sdělil Habáň. Ministerstvo financí plánuje, že nová opatření budou účinná k začátku roku 2024.

Členové Národní ekonomické rady vlády svůj návrh zdanit víno odůvodňují nejen přínosem nových miliard pro státní rozpočet, ale i daňovou spravedlností. Zatímco z vína bez bublinek se v České republice žádná spotřební daň neplatí, z piva nebo tvrdého alkoholu ano. Zároveň by mohla podle nich nová daň snížit spotřebu alkoholu.

Spotřební daň na tichá vína nás zničí, míní vinaři z jihu Moravy. Vznikla petice

Proti zavedení spotřební daně na tichá vína vznikla petice, kterou šíří Svaz vinařů České republiky. Daň z vína používá menšina zemí v Evropě. Patří mezi ně například Polsko a minimální je i ve Francii.