První fázi zkoušky dospělosti má za sebou například Tobiáš Machálek z brněnského Gymnázia Slovanské náměstí. „Covid byl pro přípravu velký handicap. Domácí studium zkrátka není tak efektivní. Především mě ale mrzí, že jsem neměl možnost prožít kulturu s maturitou spojenou. Například plesy, poslední zvonění či dlouhé prázdniny po úspěšném splnění zkoušky. Takhle budu na potítku až do poloviny června,“ zamyslel se maturant.

Letošní maturity výrazně ovlivnil Covid-19. Studenti ještě v březnu neměli jistotu, zda se zkouška vůbec uskuteční. Také letos nemusí psát slohovou práci, mají o jeden opravný pokus více a hodnocení jejich výkonu spočine pouze v konstatování prospěl, či neprospěl.

I samotná podoba zkoušky doznala změn. Podmínkou účasti je povinný respirátor. V jedné třídě může být maximálně dvacet lidí a studenti i zkoušející musí předložit potvrzení o negativním testu na covid. „Na problém jsme zatím nenarazili. Pozitivní nikdo nebyl a forma didaktických testů je víceméně standardní. Bohužel jsou celé maturity posunuté, čili se nám najednou sešly přijímací zkoušky, náběh všech studentů a právě i testy. Ty přitom mohly být hotové už před měsícem. Je to, jak to je. Zvládneme to,“ uvedl ředitel brněnského Gymnázia Matyáše Lercha Petr Kovač.

Narážel tak na skutečnost, že kromě zahájení zkoušky dospělosti musely střední školy rovněž zorganizovat návrat studentů do lavic.

MATURITY 2021

- Společná část: didaktické testy od od 24. do 26. května 2021

- Profilová část: od 1. června do 23. července 2021

- Praktické zkoušky: až do 27. srpna 2021

- Navýšený počet pokusů na čtyři

- Hodnocení společné části maturity: prospěl(a), nebo neprospěl(a)

- Navýšení časového limitu

Například v Biskupském gymnáziu Brno maturuje za plného provozu asi sto padesát studentů. Rozdělení jsou do dvou skupin podle toho, zda si vybrali angličtinu nebo matematiku. „Lehké problémy nám způsobilo testování. Zabralo ráno více času, než jsme čekali. Žáci byli negativní, ale vytisknout všem osmi stovkám studentů potvrzení chvíli zabere. Zítra ráno maturanti skládají test z češtiny, proto výuka začne až v deset hodin,“ popsal ředitel Biskupského gymnázia Brno Karel Mikula.

Nekompromisněji problém s organizací maturitních testů a návratu studentů do školy vyřešili na brněnském Gymnáziu Elgartova. „Dali jsme dětem na pondělí a úterý ředitelské volno. Děláme to tak během didaktických testů vždy. Jinak bychom nebyli schopni vše obhospodařit,“ vysvětlila ředitelka školy Petra Šperková.