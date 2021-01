Občanský demokrat Crha se brání, že v době očkování neplatila žádná pravidla pro očkování ani vakcinační strategie. Blanenská nemocnice ten den obdržela nečekaně 120 dávek ze svatoanenské nemocnice. „Ale vzhledem k tomu, že někteří ze zdravotníků nebyli ještě rozhodnuti nebo se ten den nemohli nechat očkovat, byla mi tato možnost nabídnuta, jinak hrozilo znehodnocení vakcín. Na rozhodnutí a dostavení se k očkování jsem měl jednu hodinu,“ sdělil ve svém prohlášení.

Podle něj to bylo složité rozhodování přesto, že má nejvyšší stupeň poškození ledvin a pravidelně dochází do Centra kardiovaskulární transplantační chirurgie v Brně. Podle následně zveřejněných pravidel tedy patří do ohrožených skupin. „Jsem si vědom, že při dnešním honu na čarodějnice může mé rozhodnutí vyvolat vlnu nevole a jsem připravený nést případné následky,“ uvedl.

Redakce Rovnosti oslovila i hejtmana Jana Grolicha. Ten v SMS zprávě odkázal na Crhovo zveřejněné stanovisko.