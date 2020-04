Respirátory, které dorazily o víkendu, od něj zdarma dostaly i prodavačky v místní samoobsluze. „Pan starosta je fakt borec. V pondělí ráno přišel a všem nám rozdal respirátory. On se vůbec o lidi ve vsi už řadu let perfektně stará,“ řekla Deníku Rovnost dojatá pokladní, která si přála zůstat v anonymitě.

Respirátory se Habáňovi podařilo sehnat díky bývalému spolužákovi z vysoké školy. Radnice zaplatila respirátory ze svého rozpočtu a teď je prodává i dalším obcím na Brněnsku a Blanensku. Jde například o Kuřim, Křtiny, Bukovinu, Bukovinku, Ochoz či Šlapanice u Brna. Zájem však měli i v Tvarožné Lhotě na Hodonínsku nebo Moravském Žižkově na Břeclavsku. „Jejich starostové je berou pro své zdravotníky, domovy pro seniory a další potřebné,“ vypočítal.

Pět set respirátorů si z Březiny odvezl i starosta sousedních Křtin na Blanensku František Novotný. "Počítáme s tím, že to rozdáme hlavně v místním domově pro seniory. Další respirátory pak rozdělíme mezi naši praktickou lékařku, dvě zubařky, místní obchody, naše obecní zaměstnance," vypočítal Novotný.

Ten ocenil počin kolegy s tím, že nemyslel jen na svou obec, ale nabídl respirátory i starostům okolních vesnic a měst. "Oba totiž patříme k sortě starostů, kteří si dovedou navzájem pomoci a vyjít si vstříc," dodal.

Další podrobnosti objasnil starosta Martin Habáň v rozhovoru pro Deník Rovnost:

Kdy a jak vás napadlo zkusit sehnat respirátory z Číny právě přes spolužáka z vysoké školy?

To nebyl původně až tak můj nápad, ale byl to nápad právě toho spolužáka, který věděl, že tady v obci šijeme roušky a ptal se mě, jestli bychom nechtěli ty respirátory. Měl totiž dalšího kamaráda, který obchoduje s Čínou a tu možnost tam měl. Ta nabídka dorazila před dvěma týdny v pátek a měli jsme jen tři hodiny na to, abychom řekli, kolik respirátorů FFP2 vlastně chceme. Takže během těch tří hodin jsem obeslal a obtelefonoval starosty z okolních obcí, dali jsme dohromady požadavky na sedm tisíc kusů a objednali jsme je.

Bylo to administrativně náročné dovézt respirátory z Číny? Mluvil jste totiž o tom, že byrokrati i v dnešní době krize dokážou víc zavařit než pomoci.

Bohužel si myslím, že je to tak. Největší problém byl, že přestože máme certifikát k těm jednotlivým respirátorům, který je platný pro Evropskou unii, tak na každém balení chyběla nálepka CE k tomu certifikátu, takže se to tam muselo dolepovat na všech sedm tisíc kusů balení. Myslím si, že v dnešní době, kdy je potřeba ochranné pomůcky dostat zvlášť mezi zdravotníky co nejdřív, tak řešit, jestli je na každém balení nálepka CE nebo není, je absolutní byrokracie.

Kdy zásilka respirátorů dorazila a kdy jste začali s jejím rozdělováním?

Zásilka dorazila v pátek 3. dubna večer, v sobotu jsem to rozpočítal mezi starosty dalších obcí podle toho, jak to měli objednáno, a vlastně v sobotu a v neděli dopoledne se to začalo distribuovat mezi starosty, kteří to pak předávají dál. U nás v Březině se začalo s prodejem respirátorů dnes (úterý) ráno.

Kolik respirátorů jste z Březiny už rozeslali a kolik jich ještě máte? Zaujalo mě také, že mezi obcemi, kam se tyto ochranné pomůcky dostanou, jsou i obce z Hodonínska či Břeclavska.

Dal jsem nabídku i na interní fórum Starostů a nezávislých, k nimž patřím, a někteří z nich se ozvali, takže se dostalo i mezi ně. Z těch sedmi tisíc kusů jsme si nechali patnáct set pro nás v Březině s tím, že pět stovek jich distribuujeme do penzionů a domovů pro seniory a tisícovka jich zůstane pro obyvatele naší obce. Věřím, že z té tisícovky zůstane přímo v Březině jen polovina, protože ta druhá půjde do zdravotnických zařízení formou dobročinné sbírky, kdy si každý zájemce koupí za tři stovky dva balíčky respirátorů a jeden z nich nechá tady na radnici, abychom je pak mohli darovat některé nemocnici.

Je mezi obyvateli Březiny o tuto formu sbírky zájem?

Od dnešního rána kromě jen asi dvou lidí všichni, kdo si pro respirátory přišli, tak tu nechali i balíček pro nemocnici. Navíc majitel nábytkářské firmy ze Šlapanic, který bydlí v Březině, koupil respirátory za deset tisíc korun s tím, že je máme dát Fakultní nemocnici Brno.