Nápad se podle něj rychle ujal a přidali se další příznivci. „První rok nás jelo spanilou vánoční jízdu asi deset, dnes je nás tady kolem třiceti,“ ukazuje Žitný.

Mezi rachotící stroje, pečlivě seřazené na parkovišti se dere za hlasitého troubení Mikuláš v Zetoru. „Volali mi, co prý dělám na Štědrý den, řekl jsem, že nic, tak prý přijeď. Je to skvělá akce,“ směje se pod stříbrnými vousy Richard Prášek.

Rovnou s radlicí přijíždí s traktůrkem vyzdobeným vlajkami sám starosta městyse Roman Hybler. „Pojedu rovnou po chodnících a budu odhrnovat sníh,“ ujišťuje.

Příležitost využívají také asi dva desetiletí kluci. Kde má stařičký veterán klakson objevili jako první. „Zatrub,“ předhání se kdo dřív a častěji vyleká zvědavce v jejich blízkosti.

Vzdají hold kamarádovi

Jako na povel se vydávají traktory jeden po druhém na spanilou jízdu obcí, zajedou i do sousedních vesnic, například Šumic a Kubšic. Vzdají také hold kamarádovi, který nedávno zemřel na covid. „Zastavíme se za jeho manželkou a předáme jí kytku,“ neváhá Žitný.

Všichni radostně mávají, přihlížející, posádky v kabinách i pasažéři z otevřených vleček. „Je to krásná pospolitost lidí, na chvíli zapomenou na vánoční shon a svátky si užijí jinak,“ líbí se starostu Hyblerovi.

Do nekončící traktorové šňůry se připletl linkový autobus, řidič se nezlobí. „Jedenatřicet a k tomu ta Liazka,“ hlásí letošní součet strojů Pavla Vaníčková.

Spanilou vánoční jízdu traktorů si užívají i muži z její rodiny. „Manžel jezdívá s Terrou, ale dneska to klouže, tak ji nechal raději doma,“ odchází spokojena s neobvyklým zážitkem žena.

Z dálky se nese zvuk klaksonů, to traktoristé rozdávají vánoční radost po okolí, zabere jim to asi dvě hodiny. Štědrovečerní přípitek si prý dají až vrátí vozy zpátky do garáží.