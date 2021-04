Billboard si pronajal předseda hustopečského spolku Všehoschopných Miroslav Vodák. "Nejsem aktivní na sociálních sítích, nemám účet ani na facebooku, ani na twitteru, kde si velice často lidé vylívají svoje emoce. Tak mě napadlo, proč to neudělat na plakátu? Proč někdy něco nevyvěsit v ulicích? Udělal jsem to i proto, že cítím, že se lidé hodně trápí. Tímto vzkazem je chci povzbudit, že v tom nejsou sami. Je mi jasné, že lidé nebudou volit nikoho jiného, na to jsou až moc zakonzervovaní," zdůvodnil pro Deník Rovnost Vodák.

Jak zdůraznil, s podpisem na billboardu souhlasili i členové jeho rodiny. "Mám děti ve věku sedmnáct a dvaadvacet let. Co víc pro ně můžu udělat, než jim ukázat, že by člověk neměl jen tak sedět a mlčet. Je pro mě důležité se v životě chovat tak, abych se jim mohl jednou podívat do očí," pokračoval Hustopečan.

S tím, co se aktuálně v politice děje, a jak se následkem toho vyvíjí situace v české společnosti, podle svých slov již delší domu není ztotožněný. "Nelíbí se mi to. A především poslední rok je doslova hrůza. Prezident, který pro nás nic neudělal, a neschopná vláda k tomu. Stále jsem člověkem, který věří ve stát, věří v policii a domnívám se, že bychom měli mít takové představitele, na které bychom mohli být hrdí a mít je za vzor. Tak tomu ale nyní není," uvedl Vodák.

Poslední kapkou podle něj byla výměna ministrů ve vládě, kauza s ruskými agenty či dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. "Pronájem billboardu jsem měl domluvený už předtím. Tohle vše jen proces urychlilo. Zkrátka jsem měl dojem, že jako občan České republiky musím nějak reagovat na to, co se děje. Billboard není namířený vůči lidem, kteří tyto dva představitele volili. Ani v nejmenším, nevyčítám jim to," doplnil předseda spolku Všehoschopných.

Lidé chtějí zaplatit nájem

Plakát by v ulicích Hustopečí zatím měl viset asi měsíc. "Pronájem není nákladný, rozhodně ne tak, aby mě zruinoval. Už se mi dokonce začali ozývat i lidé s tím, že se jim to líbí a navrhovali, že mi pronájem zaplatí. Reakce jsou tedy spíše pozitivní. A doufám, že tím spustím nějaký řetěz i v jiných městech," usmíval se Vodák.

O tom, že by na plakát nevedl své jméno, vůbec neuvažoval. "Stojím si za tím. Je jedno, kam vejdu, jestli na čerpačku, do obchodu, nebo se jen tak potkám s někým na ulici. Všichni jsou naštvaní a trápí je, co se děje. Trápí je, že to, za co bojovali, už dávno není. Vidí, že hra, která se zde hraje, není fér. A také je, stejně jako mě, trápí, že neví, kam země vlastně směřuje. Mrzí mě, že nemůžu říct dětem, že tohle je ten prezident, na kterého máme být hrdí a dávat jim ho za příklad. Vážně se před dětmi stydím," přiblížil Hustopečan.

Povědomí o billboardu se rozšířilo už i za hranice kraje. Zaregistroval ho dokonce jmenovec hustopečského Miroslava Vodáka v Českých Budějovicích. Na svém profilu na sociální síti Facebook sdílel fotku billboardu s komentářem, že nejde o jeho práci. "Přestože s plakátem nemám nic společného a pravděpodobně nejsme ani příbuzní, tak s tím obsahem naprosto souhlasím a pana Vodáka zdravím," napsal na dotaz Deníku Rovnost.