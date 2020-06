Hračku má tříletý Vojta dodnes. "Spí s ní a ukazuje ji všem, kteří přijdou na návštěvu," dodala. Kryštůfek v sanitkách zůstane, nově mu ale společníka na jižní Moravě bude dělat záchranářský pejsek. Plyšáka se superhrdinskou pláštěnkou a známkou s číslem 155, který se zároveň stane maskotem jihomoravských záchranářů, pokřtili zdravotníci v pondělí.

Jméno ještě nemá, v budoucnu mu jej vyberou děti. "Plyšovou hračku dáváme našim malým pacientům, aby zmírnila jejich stres při ošetřování. Jde nám o to, aby byli co nejvíce v pohodě a my je mohli vyšetřit, zaléčit, než je dovezeme do nemocnice," přiblížila ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Plyšák podle ní pomůže nejen v situaci, kdy je zraněné samotné dítě. "Někdy jsou třeba v dopravní nehodě zranění rodiče a my potřebujeme dítě nějak zabavit. Dosud jsme si vymýšleli různé způsoby jako nafouknuté rukavice, stříkačky a podobně, ale domníváme se, že pejsek bude ta úplně nejlepší volba," dodala Albrechtová.

Kmotrem se plyšovému maskotovi stal herec Saša Rašilov, který si role zdravotníků vyzkoušel třeba v seriálech Modrý kód nebo Ordinace v růžové zahradě. "Práce zdravotníků si vážím, právě díky svým rolím jsem do ní mohl trochu proniknout. Chápu, že ošetřovat děti je velký stres. Nikdo nechceme, aby byly děti nemocné nebo zraněné. Plyšová hračka v sanitce je skvělý nápad," řekl.

Jen loni ošetřili záchranáři skoro sedm a půl tisíce nezletilých pacientů. Skoro pět tisíc z nich byly děti do dvanácti let. Nejčastější operátoři vysílali sanitku k úrazům.