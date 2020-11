Jenže v posledních týdnech se zaprášilo nejen po patnácti set hus. „Když nemáme ty, tak chtějí zákazníci aspoň kachny. Jenže ty už také nemáme. Lidé si tak u nás mohou koupit už jen ryby,“ sdělila Pavlína Čučková, která má v podniku na starosti právě prodej vodní drůbeže. Včetně hus, kterých chovají z kapacitních důvodů v posledních letech zhruba stejně. Na patnáct set navýšili počet hus v roce 2017.

Podobně jsou na tom i jinde. Husy už vykoupili i zákazníci farmy v Rohozné na Vysočině, kde šli do sezony s nižšími stavy. „Za první vlny jsme se rozmýšleli, jestli vůbec do výkrmu hus půjdeme. Rozhodli jsme se do rizika jít. Na podzim přišla krize, která se projevila u restaurací, ale prodejny, řetězce a drobní odběratelé své objednávky potvrdili,“ přiblížil za rodinnou farmu Josef Tichý.

Ti, co si husy nerezervovali, to letos budou mít složité. „Letos jsem si chtěl konečně na Martina upéct husu, ale zatím jsem ji nesehnal,“ potvrdil třeba Dan Kordula z Ratíškovic.

I letos ale mají zájemci možnost si objednat už profesionálně připravené svatomartinské menu. A to přesto, že provoz restaurací je kvůli protikoronavirovým opatřením omezený. Zájem řady lidí potvrdil i Roman Šikuta, provozní vedoucí restaurace na Bukovanském mlýně, kde od příštího pátku nabízejí i rozvoz rodinného svátečního obědu s celou upečenou husou. „Lidi si už teď objednávají. Za normálního stavu, když jsme měli otevřenou restauraci, jsme prodali přes tisíc porcí. Nyní jich bude sice méně, ale doufáme alespoň v desítky rozvozů,“ přiblížil Šikuta.

Na letošní specifickou svatomartinskou poptávku se připravili také v supermarketech. „V naší nabídce máme již od minulého týdne mraženou husu včetně dílů prsa a stehna. Od středy, kdy začala nová akce, navíc nabízíme chlazenou husu a také jednotlivé díly,“ sdělila například mluvčí řetězce Kaufland Renata Maierl s tím, že v prodeji mají i některé husí speciality.

To Simona Klimková zřejmě i letos husímu pokušení odolá. „Jsem spíš na kachny. Nevím, jestli bych se pustila do husy, kterou jsem ještě v životě nepekla,“ dodala rodačka z Kostelce.