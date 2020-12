„Jak se nakonec ukázalo, vše měl na svědomí projíždějící řidič kamionu. Ten se policistům k svícení laserovým ukazovátkem doznal,“ přiblížil v úterý policejní mluvčí David Chaloupka.

Šofér se hájil tím, že chtěl takto řešit situaci, kdy jej někteří řidiči oslňovali světly do mlhy. „Těm, kteří podle jeho mínění mlhovky používali nesprávně, proto posvítil do kabiny, aby je na chybu upozornil. Toto jeho nebezpečné počínání policisté vyřešili oznámením ke správnímu orgánu,“ sdělil Chaloupka.

Jak připomněl, pro současné podzimní období je běžný častější výskyt mlhy. „Taková situace přináší řidičům povinnost užít světla do mlhy. Mnoho z nich však tato světla zapomíná, po tom co se mlha rozestoupí, vypnout. To je pro ostatní řidiče velmi nepříjemné, ostré světlo mlhovky je může oslnit. Všechny řidiče, proto při jejich použití nabádáme k ohleduplnosti,“ vyzval policejní mluvčí.