Video: světový rekord, maxijedlík v Brně spořádal za 30 minut 9 158 červů

Nedá se to polykat. Takto ve středu dopoledne v Moravské bance vín v Brně komentoval český rekordman v pojídání jídla Jaroslav Němec svůj nový cíl, sníst co nejvíce sušených červů. Za dobu třicet minut jich chtěl spořádat až třicet tisíc. Nakonec zvládl čtvrt kila. "Je to jak beton. Můžete dělat co chcete, ale nejde to spolknout," popsal muž známý také pod svojí přezdívkou Maxijedlík.

Český rekordman Jaroslav Němec dnes v Brně vytvořil nový světový rekord v pojídání sušených červů. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Němec se stal vůbec prvním člověkem, kdo snědl tolik larev potemníka moučného najednou. "Červy už jsem dřív jedl, ale ne v takovém množství. Klidně bych zvládl všechny, jenže se mi zasekli v krku a nešlo to dál," vysvětlil a dodal, že v budoucnu by rád zkusil sníst červy i za živa. Netradiční vyšetření v Brně: řidiče dopravního podniku testují v pivní tramvaji Přečíst článek › V české republice jsou červi v této podobě pořád raritou. Mnozí ekologové je ale považují za potravinu budoucnosti. "Jedlý hmyz představuje zdroj živočišných bílkovin. Jedna larva jich obsahuje až padesát procent, navíc je bohatá i na mastné kyseliny, vápník, želelo a zinek," představil produkt majitel firmy WormUp Libor Sloupenský, který pro tuto akci dodal dostatek potřebného materiálu. Jeho firma je prvním výrobcem slaných hmyzích pochutin nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Němcovy rekordy:



pojídání tatranek: 38 ks za pět minut



pojídání jitrnic: 14 ks za pět minut



pojídání švestkových knedlíků: 35 ks za čtyři minuty a čtrnáct sekund



pojídání steaků: jedno kilo za čtyři minuty a čtyřiačtyřicet sekund



pojídání šišek s mákem: 29,5 ks za pět minut



pojídání zabijačkových výrobků: 12 chodů za čtyřiatřicet minut



pojídání půl kila tlačenky za minutu a devatenáct sekund



* a další Maxijedlík má za sebou několik světových rekordů. V poslední době se zaměřuje spíše na jídla extrémní, než kvantitativní. Snědl i tři nejsmradlavější jídla na světě. Tropické ovoce durian, žraloka obsahující močovinu v krvi Hákarla a švédský pokrm Surströmming. Ten byl pro Němce zatím největší výzvou. Tyto zkvašené ryby jsou zapsané v Guinessově knize rekordů, nesmí se převážet v letadlech a na některých místech jsou zakázány veřejně konzumovat. "Smrdí to desetkrát hůř jak mrtvá ryba na souši," vzpomíná muž, který jako jediný na světě snědl celou plechovku včetně kostí a láku. Za dobu pandemie Němec přišel o více než padesát pojídacích výzev a akcí. Doufá, že se koncem září dostane do Las Vegas na soutěž v konzumaci hotdogů, kde se poměří s dalšími světovými gurmány. BARBORA PEŠTÁLOVÁ