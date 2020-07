„Sysel potřebuje nízkou trávu a rozhled kolem sebe, proto jsou přírodní letiště ideálním místem pro jejich návrat do volné přírody,“ vysvětlila koordinátorka akce Tereza Brzobohatá. Hojné zastoupení syslů je proto třeba na letišti v brněnských Medlánkách. Díky ochráncům se letos do přirozeného prostředí vrátilo již osmdesát zvířat.

Hlodavci se vypouštějí vždy, když jim dorostou mláďata do věku, kdy už nepotřebují matku. Mláďata si pak hledají nová místa pro život a zakládají vlastní kolonie. "Tímto vypouštěním celý proces simulujeme. Mladí syslové by si hledali nové bydliště tak jako tak, my jim pomůžeme najít vhodné místo," popsala koordinátorka.

Odchyt začal ráno v brněnské zoo, kde zvířata nejdříve očipovali a zvážili. Poté následoval převoz do Břeclavi. „Úbytek syslů v přírodě způsobila v padesátých letech minulého století změna zemědělství, kdy se menší políčka změnila ve velké lány. Zvířata se pak z takových míst odstěhovala, nebo kolonie zcela vymřely. Vhodná místa jsou právě na jižní Moravě, kde je mozaikovitá krajina“ doplnila Brzobohatá.

Na místech vypouštění se kromě posečené trávy také hlídá například výskyt toulavých koček, pro které jsou malí hlodavci snadná kořist.

ONDŘEJ MAREČEK