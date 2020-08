Taková sezona tu dlouho nebyla. V létě se na většině řek na jihu Moravy kvůli nízkým průtokům vodákům s nadsázkou za loděmi prášilo. To letos neplatí díky nadprůměrným srážkách a plným přehradám, které po deštích odpouštějí více vody než obvykle.

Splavné jsou tak i jindy marné úseky. Jako například řeka Svitava mezi Blanskem a Bílovicemi nad Svitavou. Tudy se nedávno na gumovém člunu projel s dcerami Vladimír Bílý z Adamova. „Byla to pecka. Naposledy jsem Svitavu v létě sjížděl jako desetiletý špunt na nafouknuté duši z traktoru. Nepamatuji si, kdy by přes léto bylo v řece dlouhodobě tolik vody,“ řekl muž.

Jeho slova potvrdil i Jiří Bosák z rájeckého vodáckého sportovního klubu. Po Svitavě dosud lodě jezdily pravidelně prakticky přes dva měsíce tahem. Teď už je na hraně sjízdnosti. „Od jara pravidelně pršelo, a to dost. Půda je nasycená vodou a přehrady plné. Stačí vydatnější déšť a začnou odpouštět, voda se už nemá kam vsáknout a jde přímo do řek a průtok je nadprůměrný. Pro vodáky ideální. Třeba Svitava nebyla takto v létě splavná minimálně deset let,“ řekl Bosák.

Dobré podmínky hlásili i na řekách Dyji, Moravě, Jihlavě nebo Svratce. I když už hladina klesá, jsou splavné stále. Ve vodáckých půjčovnách lodí a vybavení tak zaznamenali zvýšený zájem turistů. „Lidí je na vodě letos víc, i když se sezona rozjížděla pomalu. Nikdo nevěděl, co bude. Poslední dva měsíce jsou ale velmi dobré. Nahrálo tomu deštivé počasí a také to, že kvůli koronaviru nechtějí lidé moc daleko cestovat a hledají sportovní vyžití doma. Řeky tak sice ztrácejí částečně svoji panenskost, v půjčovnách lodí si na to ale určitě nestěžují,“ uvedl Pavel Vrátníček z brněnského vodáckého centra Water Element.

Dodal že například Dyje v úseku ze Znojma už loni touto dobou splavná nebyla. Podobně na tom byla i řeka Jihlava. „Na lodích se dá teď krásně plout i po Svratce v Brně. Z Jundrova k Olympii je to pěkná vyjížďka. Sjízdný je i úsek kolem Riviéry, kde se dřív musely lodě přenášet. Osobně bych ale doporučil výlet na zámeckou Dyji. Z obce Bulhary k Lednici. Pro rodinu a nenáročné vodáky je to fantastický zážitek v krásné přírodě,“ řekl Vrátníček.

V uplynulých týdnech však některé z řek vystoupaly do povodňových stavů. Ani to některé hazardéry od jízdy na lodích neodradilo. Šéf Vodáckého oddílu Neptun Znojmo David Gros to vnímá jako naprosto zbytečné riziko a hazardování se životem. „Řada lidí se vydává na vodu často bez základních znalostí o řece, kterou chtějí splout na nejrůznějších typech lodí,“ upozornil.

Jen v červnu na rozvodněných tocích v celé republice utonulo osm lidí. Řada z nich se totiž rozhodla řeky sjet i přes vydatné deště a nebezpečné stavy. Do smutné statistiky se zařadil třeba muž z Velké nad Veličkou, který se pokusil sjet řeku Veličku v povodňovém stupni. Tragicky skončil také osud muže, který se spolu s dalším topil pod splavem v Hovězí na Vsetínsku.

Na nebezpečí opakovaně upozorňuje také Povodí Moravy. Podle mluvčího Petra Chmelaře by si měli lidé před odjezdem zjistit od provozovatelů půjčoven lodí a vodáckých center informace. „Nejen o aktuálním stavu na řekách, ale také o nebezpečných místech a dalších rizicích, která na splouvaném úseku mohou nastat. Každý takový provozovatel by měl své klienty navíc seznámit se základními pravidly, která lze najít například na serveru raft.cz, kde je desatero vodáka začátečníka,“ informoval Chmelař.

Informace o průtocích vody v řekách jsou navíc veřejné a dostupné on-line. Loni se na Moravě neutopil jediný vodák, v Čechách jeden. Letos jich na Moravě zahynulo už šest.

Splavnost řek v kraji



Dyje

Střední úsek ze Znojma – 5,9 m3/s (Znojmo) - sjízdná

Dolní úsek z Nových Mlýnů - 24,6 m3/s (Ladná) - sjízdná



Jihlava

Dolní úsek z Ivančic - 6,72 m3/s (Ivančice) - sjízdná



Svratka

Dolní úsek od soutoku se Svitavou - 6,81 m3/s (Brno) - sjízdná



Svitava

Dolní úsek - 2,96 m3/s (Bílovice nad Svitavou) – část úseků nesjízdná