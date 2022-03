Očekává, že více lidí začne jejich služby využívat s nástupem turistické sezony. Řidiči této firmy jezdí nejčastěji v Brně či v částech Břeclavska.

Kvůli stále se zdražujícím pohonným hmotám se brněnskému taxikáři Davidu Kolesárovi zvedly náklady o tisíce. Tento stav je podle něj udržitelný maximálně půl roku. „Každý měsíc nyní platím o dva až tři tisíce korun více za palivo. Tím, že jezdím v Brně, ale nemohu zdražovat. Musím dodržovat sazby stanovené pracovníky tamního magistrátu. Maximální cena za kilometr je třicet korun a nástupní sazba je šedesát,“ popsal taxikář.

Úředníci z dopravního odboru brněnského magistrátu se již zabývají možností, že cenový strop bude moci být vyšší. „Z konzultace se zástupci taxikářů vyplynula dohoda, že nám v dohledné době podají návrh na jejich navýšení. Kolegové z následně kalkulací prověří daný požadavek a neodkladně navrhnou změnu nařízení o maximálních cenách,“ sdělila Anna Dudková z Magistrátu města Brna.

Podle ekonoma Petra Pelce si lidé za jízdu taxíkem letos připlatí i pětadvacet procent. „Taxikáři budou nuceni přizpůsobit ceny, protože se jim zvedají náklady. Kdyby to neudělali, přijdou o část svých marží. Ke zdražení ale nemusí dojít hned. Bude záležet na situaci na Ukrajině a cenám pohonných hmot. U těch, co přistoupí ke zdražení, to bude až o čtvrtinu,“ upřesnil Pelc.

Taxislužby označil za drahé Josef Kehm z Křenovic na Vyškovsku. „Taxíkem nejezdím, protože se mi i třicet korun za kilometr zdá hodně. Raději si všude zajedu sám,“ svěřil se.

Pro vyšší ceny jízdného u taxislužeb má naopak pochopení Filip Kasana z Brna. „Je logické, že při zdražujících se cenách pohonných hmot, podnikatelé zvyšují sazby. Pokud budu potřebovat, tak taxíkem pojedu a na cenu se příliš ohlížet nebudu,“ sdělil Kasana.