Testovacích míst na virus Covid-19 čtyřiadvacetiletému studentovi práv přišlo v Brně málo. Ve spolupráci s brněnským urologem tak Martin Svoboda založil jedno vlastní. Zjistit výsledky antigenního testu do nového odběrového centra v Kolejní ulici v areálu Vysokého učení technického lidé i samoplátci mohou od úterý chodit každý den. Otevřené je od pondělí do pátku od sedmi ráno do sedmi hodin večer, o víkendech v rozmezí od osmi do šesti hodin.

Čísla nakažených od začátku roku byla stále vysoká a i proto se student třetího ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity rozhodl založit další odběrové místo v Brně. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Podle statistik z webu ministerstva zdravotnictví je v porovnání s Prahou v Brně čtyřikrát méně míst, kde si lidé mohou zkontrolovat přítomnost viru v těle. V celém Jihomoravském kraji je to téměř třetina počtu center oproti hlavnímu městu. Čísla nakažených od začátku roku byla stále vysoká a i proto se student třetího ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity rozhodl založit další odběrové místo v Brně. „Začal jsem si o tom číst. Obracel se na úřady a začal se vyptávat, co všechno to obnáší. Říkal jsem si, že to vůbec není nereálné," popsal zrod svého nápadu Svoboda. VIDEO: Pozor tramvaj! Na riziko střetu s šalinou upozorní v Brně nová aplikace Přečíst článek › Zarezervovat se k testování můžete na webu ZDE. Založit odběrové centrum podle něj však vyžaduje hodně práce a úsilí. Od ledna musel zařídit potřebné povolení a materiály, obvolával ministerstvo zdravotnictví, krajskou hygienu a kraj samotný, aby po Velikonocích mohli testování spustit. „V Králově Poli ani v Řečkovicích testovací centrum není. Oslovili jsme tak Vysoké učení technické, které bylo velmi vstřícné a prostor nám pronajalo," vysvětlil lokalitu dvou kontejnerů na parkovišti před Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. Zájemci o testování na virus Covid-19 sem můžou chodit každý den. Stačí se zaregistrovat přes online formulář na portálu Covid Spot. „Zatím máme kapacitu deset lidí na deset minut pro dvě buňky. Můžeme případně i navýšit," uvedl Svoboda. Neinvazivní odběr z přední části nosu proškolení zdravotníci vezmou venku před buňkou. Poté vzorek ihned prozkoumají. Výsledky do pár minut Zda je člověk pozitivní či nikoliv, zjistí do pár minut přes SMS zprávu. „Výsledky testů hlásíme do informačního systému infekčních nemocí, popřípadě vystavíme žádanku na konfirmační PCR test. Evidujeme i kolik lidí jsme otestovali a jaké byly výsledky na covid forms app," vysvětlil Svoboda. Šokující nález na Brněnsku: chata plná munice, část museli pyrotechnici odpálit Přečíst článek › Jedním z prvních návštěvníků nového centra pod Palackého vrchem byla i učitelka základní školy Darina Lesníková. „Ve středu jdeme na druhou dávku očkování, takže se chceme pojistit, že jsme negativní a vakcínu dostaneme," vysvětlila Rovnosti. Do nového centra se dostala snadno, protože není tolik zatížené. Svoboda se svými spolupracovníky zajistí i mobilní týmy, které na objednávku vyjedou do firem. „Čtyřiadvacet hodin předem musíme výjezd hlásit na hygienu, takže se s firmou domluvíme s předstihem. K tomu přizpůsobíme i naše lidi, abychom jich tam poslali více nebo méně," přiblížil. Za den jsou podle Svobody schopní otestovat i firmu s deseti tisíci zaměstnanci. BARBORA PEŠTÁLOVÁ