Výjimkou je stejnojmenné koupaliště v Mikulově. Dělníci a řemeslníci tam stále dokončují rekonstrukci za sedmdesát milionů korun. „Koronavirus práce zdržel kvůli nezbytnému dovozu komponentů z Itálie. Ještě tam nemáme dokončené terénní úpravy. Jsem raději, když je vše připravené na sto procent, což není tento případ. Pokud mezi zastupiteli převáží vůle otevřít už za těchto podmínek, tak musejí počítat se ztrátou,“ konstatoval před středečním jednáním zastupitelstva starosta Mikulova Rostislav Koštial.

Naopak šplouchání vody a veselý smích dětí se už od prvního června ozývá z bazénů brněnského koupaliště Kraví hora. „Venkovní bazén už funguje od prvního, od patnáctého je otevřená krytá hala. Díky ukončení omezení kvůli koronaviru fungujeme bez omezení. Samozřejmě máme pro návštěvníky nachystanou dezinfekci u vchodu, na toaletách i u bazénů. Bazény podléhají přísným hygienickým normám, takže pro nás se s covidem moc nezměnilo,“ naznačil provozní koupaliště Roman Vojáček.

Také v Břeclavi se lidé mohou už od prvního červnového dne osvěžit na tamním koupališti ve Veslařské ulici. „Naše koupaliště je spíš takové retro. Máme padesátimetrový plavecký bazén s pořádnou hloubkou. Rozlehlý areál nabízí kvalitní vodu, tobogán i občerstvení,“ sdělil šéf Technických služby města Břeclavi Radek Hrdina s tím, že voda není vyhřívaná a teplota se nyní pohybuje kolem jednadvaceti stupňů Celsia.

Od dvacátého července je otevřené i letní koupaliště při Lázních Hodonín. „Je chladné počasí, takže lidé zatím chodí pouze po desítkách. To ale není za těchto podmínek nic neobvyklého. Teplota vody je u nás zatím asi třiadvacet stupňů,“ sdělil vedoucí koupaliště Libor Bartoš. Každodenní otevírací doba je v případě příznivého počasí od devíti do dvaceti hodin, a to až do konce letních prázdnin. Jednorázové celodenní vstupné činí sto korun, snížené pak osmdesát.

Návštěvníky ze širokého okolí přitahuje každoročně například slavkovské koupaliště. „Chtělo by to ale ještě přidat těch pár stupňů navíc,“ komentoval jeden z návštěvníků Marek Brákora z Brna.

O teplotu vody nemusí mít obavy návštěvníci největšího koupaliště na Znojemsku u Louckého kláštera. „Všechny bazény máme vyhřívané a málo lidí to ví. Plavecký má aktuálně šestadvacet stupňů Celsia, ostatní bazény, tedy rekreační a dětský, od třiadvaceti do pětadvaceti stupňů,“ přiblížil šéf koupaliště František Svoboda.

Znojemské koupaliště i letos láká na koupání, tobogán i skluzavku, děti si rády skočí z prkna. „Koupaliště nemá od pondělka žádná omezení. Vše funguje tak, jak avizujeme na našem webu. Včetně oblíbeného půjčování knížek,“ dodal Svoboda.