/AKTUALIZOVÁNO/ Pravděpodobně rodinné spory stojí za násilnou smrtí šestapadesátiletého muže v Tovačově. Pachatelem je zřejmě třicetiletý syn oběti, kterého kriminalisté v noci na čtvrtek zadrželi a nyní jej vyslýchají. Oba muži se do Tovačova přistěhovali v loňském roce poté, co začal válečný konflikt na Ukrajině.

Incident se stal v tomto domě na náměstí v Tovačově. | Foto: Deník/Magda Vránová

K vraždě šestapadesátiletého muže došlo okolo půlnoci ze středy na čtvrtek v jednom z bytových domů v Tovačově.

„Policisté v této souvislosti zadrželi třicetiletého syna zemřelého, se kterým provádějí úkony trestního řízení,“ sdělil ve čtvrtek dopoledne policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že probíhá výslech podezřelého.

V době činu nebyl pod vlivem alkoholu. Zda byl pod vlivem drog zatím není jasné, dosud nejsou k dispozici výsledky rozboru krve.

K násilnému konfliktu došlo podle starosty Tovačova Marka Svobody mezi ukrajinskými běženci. Ti do města přišli za prací v loňském roce poté, co na Ukrajině začala válka.

„Je to velmi nešťastná událost, příčiny sporu zatím neznáme. Dosud ale nebyly žádné známky toho, že by se právě v této rodině mělo něco násilného odehrát. Pokud vím, tak si tady oba muži našli práci. Nebydleli na ubytovně, měli pronajatý byt. Nebyli to lidé, kteří by u nás žili na sociálních dávkách,“ popsal starosta a zároveň velitel tovačovské městské policie.

Incident se stal v nočních hodinách přímo v centru Tovačova. Tamní občané ve čtvrtek dopoledne na náměstí probírali okolnosti násilného trestného činu.

„Stalo se to kolem půlnoci, ještě teď jsou tam rozbité dveře. V přízemí domu je prodejna asijského zboží a nad ní byty. Jeden z nich měli pronajatý. Ke sporům dochází v mnoha rodinách, ale tady to bohužel skončilo tragédií,“ konstatovala seniorka, která si přála zůstat v anonymitě a ukazovala na jeden z historických domů.

Od začátku války na Ukrajině se starosty Marka Svobody do města přistěhovalo okolo 150 uprchlíků. Většina z nich se postupně zapojila do běžného života a zásadní problémy s nimi nebyly.

Strážníci během uplynulého roku podle Marka Svobody řešili jen asi dva nebo tři větší incidenty.

„Jedním z nich bylo rušení nočního klidu při oslavě narozenin, což se hned vyřešilo. Dalším byl případ, kdy jsme loni na náměstí nalezli opilého ukrajinského občana, který nebyl schopný mluvit. Bohužel u sebe tehdy neměl žádný průkaz totožnosti. Záchytka jej nebyla schopna z kapacitních důvodů přijmout a tak skončil na policii, kde pak zjistili jeho totožnost i bydliště,“ vzpomněl na nejzásadnější řešené případy Marek Svoboda.

Od obou incidentů podle něj uplynulo už více než půl roku a od té doby s ukrajinskými běženci už podobné problémy v Tovačově nebyly.

Vražda šestapadesátiletého muže je podle něj zcela ojedinělou událostí.

„Jsme rádi, že se policii podařilo ihned zadržet podezřelého z vraždy a naši občané se nemusejí ničeho obávat. Dlouhodobě je situace s ukrajinskými uprchlíky klidná, teď jich u nás žije okolo stovky. Na druhou stranu tady žijí také občané z Moldavska či Rumunska a občas s nimi také něco řešíme. Problémy v běžném soužití jsou samozřejmě také s naší populací, nejen s cizinci či uprchlíky z Ukrajiny,“ konstatoval tovačovský starosta a zároveň velitel tamní městské policie.

V Olomouckém kraji se loni kriminalisté zabývali jedenácti vraždami. Pět bylo dokonaných, pět ve stádiu pokusu a jedna ve stádiu přípravy.

Regionem zřejmě nejvíce otřásla trojnásobná vražda v Kostelci na Hané, kde devětadvacetiletý muž koncem dubna připravil o život svou sestru, bratra i otce. Důvodem byly dlouholeté rodinné spory, pachatel si vše předem naplánoval.