„O muzeu jsem snil už před lety, kdy jsem s auty začínal. Teď se dostávám pomalu do finále. Vozy, které jsem nashromáždil, bych rád časem přestavil veřejnosti. Každé auto má svůj příběh. Ať už jak jsem k němu přišel nebo co zažili jeho původní majitelé,“ usmívá se sběratel historických aut.

Z Adamova vyrazil do Moskvy. Trabantem

Jenom východoněmeckých vozů značky Trabant má více než deset a podařilo se mu zachytit jejich vývoj. I v různých barevných provedeních. „Záměr ale není vystavovat super naleštěné veterány. Budou ve stavu, v jakém jsou. Všechna auta jsou pojízdná, ale samozřejmě mají za léta provozu šrámy. Bude to takové muzeum patinovek,“ dodává muž s přezdívkou Mikeš.

Muzeum by chtěl s pomocí přátel otevřít příští rok. V provozu by mělo být celoročně podle všeho o víkendech. V desítky let staré strojírenské budově plánuje stavební úpravy. V jejích útrobách pak kromě aut chystá také menší expozici k historii známého strojírenského podniku, který před lety zkrachoval. „Duch strojíren tu ve městě stále žije a rád bych jejich historii připomenul,“ popisuje plány nadšenec.

Blázen v křápech: s trabantem dojel sběratel z Adamova k moři i do Moskvy

V bezmála pětitisícovém městě na řece Svitavě navíc pravidelně pořádá na jaře a na podzim srazy veteránů. S účastní několika desítek vozidel. „Třeba se po otevření muzea a pořádáním srazů stane Adamov pro majitele veteránů atraktivním místem v Moravském krasu,“ říká Doležal.

Některé ze svých sběratelských pokladů dokáže pořádně protúrovat a vyrazit na dlouhou cestu. S jedním z Trabantů byl například v Moskvě. Se starým Wartburgem pak z Adamova dojel do Berlína a zpět. Loni se zase s přítelkyní vypravili k Jaderskému moři na chorvatský ostrov Krk. V červeném, bezmála pětatřicet let starém Žigulíku. Jízdu ve veteránech by Doležal za moderní auto podle svých slov nevyměnil ani za nic.

V Berlíně vzbudil nadšení. Nadšenec z Adamova cestoval po Německu s wartburgem

I na dlouhých cestách ho málokdy nechaly staré vozy ve štychu. „To je jejich obrovská výhoda. Když se porouchají, jsem si z devadesáti procent jistý, že je opravím přímo na místě a dojedu. Když to přeženu, tak se šroubovákem a kladivem se dají dělat zázraky. To u moderních aut často vůbec nehrozí. A pocit z jízdy? Ten se nedá ničím nahradit. Jízda Trabantem je balzám na duši a srdcová záležitost. Neměnil bych v žádném případě,“ říká při loučení.