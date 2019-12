V Hodoníně návrh rozpočtu tamní koalici Hnutí pro Hodonín, lidovců a Svobodných málem nevyšel. Pro těsnou většinu jí chyběly hlasy dvou nemocných zastupitelů. Nakonec je zastoupili čtyři členové opozice.

Velké výhrady měli k tamnímu rozpočtu, který počítá příští rok s výdaji přes šest set milionů korun, komunisté. „Rozpočet neobsahuje žádné peníze pro výstavbu sociálního bydlení, ani na projektovou dokumentaci či přípravné práce,“ upozornil bývalý poslanec Jan Navrátil. Připomněl petici z podzimu loňského roku, v níž víc než šest set lidí požadovalo mimo jiné výstavbu obecních bytů.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se radnice okresních měst na jihu Moravy v posledních letech do výstavby obecních bytů nehrnou. Spíš se jich ve velkém zbavují.

Přitom většina z nich hospodaří dlouhodobě s přebytkem a na výstavbu bytů radnice nyní mohou získat úvěry za poměrně příznivých podmínek. „Výstavba městských bytů může fungovat jako jistý tlumič rostoucího sociálního napětí. Protože by přispěla k vytvoření tlaku na pokles cen nemovitostí nebo alespoň na zbrzdění jejich současného cenového růstu,“ vysvětlil Kovanda.

S největším balíkem peněz bude mezi jihomoravskými okresními městy příští rok operovat Znojmo. Už druhý rok po sobě pokračuje v trendu investování do budoucna. Radnice do investic a oprav posílala více než dvacet procent rozpočtu města. Příští rok to bude téměř čtvrt miliardy. „Navíc počítáme tím, že do rozpočtu formou rozpočtového opatření zařadíme výstavbu krytého bazénu v předpokládané hodnotě dvě stě až 250 milionů. Objem investic tak dosáhne absolutního rekordu,“ řekl starosta Znojma Jan Grois.

Až třetinu rozpočtových výdajů z téměř šesti set milionů chtějí na investice použít v Blansku. V Břeclavi to bude na rozvojové investice 185 milionů.

V Mikulově na Břeclavsku budou rozpočet města schvalovat až příští rok. Do února budou v rozpočtovém provizoriu. V prvních měsících tak Mikulovští nemohou počítat s investicemi, ale pak získají přesnější rozpočet. A následně méně rozpočtových opatření. „V tomto režimu fungujeme léta a osvědčilo se to. V lednu a únoru stejně žádné rozsáhlé investiční akce neplánujeme,“ odůvodnil starosta Rostislav Koštial.

Rozpočty okresních měst na jihu Moravy

Blansko: 587 022 000 (vyrovnaný rozpočet)

klíčová investice: přístavba ZŠ TGM

Břeclav: 702 744 000 (schodek 85 900 000)

klíčová investice: oprava domova seniorů

Hodonín: 671 900 000 (schodek 88 000 000)

klíčová investice: rekonstrukce Kina Svět

Vyškov: návrh 492 000 000 (schodek 25 000 000)

Znojmo: 977 000 000 (schodek 33 000 000)

klíčová investice: výstavba lázní, rozpočtové opatření