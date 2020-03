Chce to pevné nervy na obou stranách. Ve všední dny se při práci z domu stará o dva syny například Kateřina Šemberová z Blanenska. „Každý den padnu o půlnoci do postele úplně mrtvá. Starší syn úkoly zvládá téměř všechny sám. Nepřipadne mi, že jich je moc, ale i tak je to velmi náročné. Pracovat z domu, starat se o domácnost a dva syny, když jsou školy zavřené,“ řekla žena.

Kdy se školy opět otevřou, není v tuto chvíli jasné. Rodiče mladších žáků mohou čerpat ošetřovné a zůstat s nimi doma. „Větší problém skloubit zaměstnání a výuku je u rodin s dětmi na druhém stupni základní školy, kde navíc každý předmět učí jiný učitel,“ uvedl prezident Pedagogické komory Radek Sárközi.

Dodal, že online výuku by měly školy organizovat tak, aby nutnost zapojení rodičů byla co nejmenší. „Rozhodně by žáci neměli trávit hodiny denně jen u počítače,“ dodal.

O to se snaží podle Antonína Slezáka v Základní škole U Červených domků v Hodoníně. K výuce na dálku využívají program EduPage. „Nechceme žáky přetěžovat záplavou domácích úkolů, protože by to pro rodiče byla neřešitelná zátěž. Jen ti, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy si vyžadují od učitelů něco navíc. U dětí ze sportovní tříd se více soustředíme na profilové předměty jako matematika, jazyky, fyzika, chemie a další. Některé mají doma ergometry, tak mi psaly, že doma trénují i na běhátkách,“ informoval ředitel školy.

V základní škole ve Vacenovicích na Hodonínsku po konzultaci s rodiči v online výuce ubrali. Každou středu mají děti bez úkolů. Učitelé ji využijí k poradám a přípravě. „Pro řadu rodičů je toto období náročné a byl problém doma děti motivovat k učení. Zavedli jsme proto takzvaný Pyžamový den. Ten jsme měli i ve škole a jen četli. Děti tak můžou každou středu strávit doma, jak chtějí. Bez úkolů. Klidně v pyžamu a s knížkou,“ řekla ředitelka školy Liběna Lisá.

Webové stránky a e-mail

Moderní technologie využívají pro výuku školáků také učitelé ze znojemské Základní školy Pražská. Žáci na prvním stupni mají webové stránky svých tříd, kam jim každý u učitelů dává úkoly. „Žáci na druhém stupni komunikují s učiteli především přes e-mail. Specialitou je založení výukového prostředí Moodle. Využíváme Google Class Room a založili jsme si i video výuku. Paní učitelka přes web kameru ve stanovené hodině učí své žáky,“ uvedl ředitel školy Pavel Trulík.

Nakladatelství Nová škola zase zdarma spustilo online výuku pro žáky prvního ročníku přes kanál YouTube s pedagogem Milošem Novotným. Živá vysílání mohou děti sledovat každý den od devíti hodin ráno nebo ze záznamu. „Bezplatně také poskytujeme více než pět tisíc výukových videí pro matematiku v prvním až pátém ročníku,“ uvedli zástupci nakladatelství.

Bez internetu či počítače

Podle Radka Sárköziho z Pedagogické komory je naprostý nedostatek informací ze strany ministerstva školství. Hlavním problémem je, že někteří žáci nemají přístup k internetu nebo nevlastní notebook, na kterém by mohli pracovat. „Nezaznamenal jsem, že by ministerstvo školství zkusilo zmapovat, kterých škol a kolika žáků se to týká, natož aby se pokusilo pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin zajistit zapůjčení výpočetní techniky. To by v tuto chvíli pomohlo nejvíce,“ poznamenal Sárközi.

Mít vyučování online na internetu by byl velký problém i pro Kateřinu Šemberovou. „Nejsme na to doma technicky vybavení. Počítač potřebuji na práci a možná by to nezvládalo ani internetové připojení. Špatný signál tu máme i na telefon,“ dodala žena.