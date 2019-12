Na vznik mezinárodního centra pro neslyšící, tělesně postižené lidi a chudé děti se v posledních týdnech snažili na Břeclavsku a Hodonínsku získat peníze cizinci prostřednictvím falešné sbírky. S archem papíru obcházeli především na parkovištích v blízkosti obchodních domů. „Byla jsem svědkem, jak dvě ženy tmavé pleti v Břeclavi uvnitř obchodu sbíraly podpisy na otevření nějakého centra pro neslyšící. Byla to záminka, aby mohly z nicnetušící paní vymámit peníze,“ popsala situaci ve facebookové skupině Břeclaváci Nela Konečná.

Na její dotaz, zda mají na tuto činnost příslušná povolení, se údajně ženy rozmluvily. „I když do té doby byly obě hluchoněmé. Jedna se do mě snažila strčit a druhá na mě plivnout. Nakonec nasedly do auta s rumunskou registrační značkou, ve kterém na ně čekal nějaký muž, a odjeli pryč,“ uvedla Konečná.

O podobném scénáři hovořila také mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó. „Konkrétně k Tescu vyráželi strážníci několikrát. Lidé, kteří s falešnou sbírkou obcházeli, hráli, že jsou neslyšící. Nicméně jakmile viděli, že někdo volá policii, začali sprostě nadávat. Zpravidla bývají dva. Jeden je potom jistí a sleduje,“ uvedla mluvčí.

Falešní výběrčí

- S podpisovými archy se falešní výběrčí objevily na Břeclavsku, Znojemsku i Hodonínsku.

- Zpravidla oslovují nakupující v blízkosti nebo uvnitř obchodních domů. Většinou chodí ve dvojici. Třetí člověk dává pozor a zbylé dva jistí.

- Lidé, kteří mají podezření na falešnou sbírku, mají ihned z místa volat buď strážníky na linku 156, nebo policii na linku 158.

- Falešní výběrčí se svým jednáním dopouštějí podle závažnosti buď přestupku, nebo trestného činu.

Od falešné sbírky se důrazně distancoval také Spolek neslyšících Břeclav. „Volal mi jeden pán z Břeclavi, jestli sbírka nějak souvisí s námi. Řekla jsem, že v žádném případě, že takovým způsobem nikdy podporu nezískáváme. Pokud někoho oslovujeme, pak konkrétní firmy, na které se obrátíme oficiálním dopisem se všemi náležitostmi,“ sdělila za spolek Noema Čapková.

Podobná scéna se v polovině listopadu odehrála také ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku. „Strážníci prověřovali oznámení o pochůzkovém prodeji na parkovišti před místním supermarketem. Na místě byli občané rumunské národnosti, kteří se prokazovali falešným seznamem dárců pro sluchově postižené spoluobčany. Takto lákali z kolemjdoucích různé finanční částky,“ uvedl velitel strážníků Rostislav Prax v místním zpravodaji.

Falešnými sbírkami se zabývají také hodonínští policisté. „Lidé nám v posledních týdnech nahlásili několik podobných případů. Situaci řešila na místě městská policie,“ potvrdil mluvčí Petr Zámečník.

Vymámit z lidí peníze se tímto způsobem pokusilo i několik skupinek na Znojemsku. „Několik oznámení jsme doopravdy zachytili. Když jsme přijeli na místo, zpravidla už tam nikdo nebyl,“ řekla mluvčí znojemských policistů Lenka Drahokoupilová.