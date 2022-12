„Vypadá to na tuhou zimu. A možná i docela chladné jaro. Ceny energií letí vzhůru raketovým tempem a z okolních lesů už zmizelo všechno dřevo. Plynové kotle jsou spíš na okrasu a elektřinou by topil jen blázen. Přesto se mluví už delší dobu o tom, že se v Brně našlo řešení. Váš kolega, investigativní novinář, na to přišel. Zjistil celou pravdu. Jenže pak zmizel," tak začíná nová úniková hra v centru Brna Přísně tajné 2023.

Opuštěná kancelář investigativního novináře není na první pohled ničím výjimečná. Je v ní psací stůl s počítačem, klávesnicí a monitorem, pár skříněk, mapa světa na stěně a mimo jiné také knihovna s barevnými deskami úředních spisů a několika spíše tenkými knihami. Kromě těch je v polici také malý přehrávač s reproduktorem. Soupravu je nutné zprovoznit a vložit do ní CD s nápisem Pusť si mě. Poté se místností rozezní hlas zmizelého novináře. „Těžko se mi o tom mluví, protože mám strach," začíná jeho vyprávění.

Popisuje, že našel místo, na kterém je řešení energetické krize. A to jen díky nahrávce z utajeného jednání, kterou se mu podařilo získat. „Mám ji tady v kanceláři. Až si ji poslechneš, tak zjistíš, o co se jedná a kde to místo je," svěřuje se nám novinář z reproduktoru. A na závěr přidává prosbu. „Postarej se za mě o Ferdinanda." Nahrávka ztichne a malou kanceláří se rozléhá jen naše zamyšlené přešlapování, tlumené šedým kobercem. Kdo je Ferdinand? A kde vlastně je?

Jeho nalezení a následná péče přinesly ovoce. Díky nim se spustila mašinérie odtajňování dalších indicií a skrytých hádanek. Pouštíme se do jejich řešení. Nejde však jen o klasické hledání kódů k visacím zámkům. Ten je v celé místnosti jen jeden. Jde o pátrání po místnosti a chladnou logiku. A čas neúprosně ubíhá…Nebo ne?

Po rozluštění jedné z indicií nás čeká malý poklad. Peněženka s několika bankovkami v cizí měně a 3D brýle. K čemu brýle jsou, ví zatím jen zmizelý novinář, který je sem schoval. Tak co teď? „Jestli chcete, trochu vás postrčím," ozve se z vysílačky na stole. Naše bezradnost, která naplnila kancelář zřejmě upoutala organizátora hry, který neváhá a posouvá nás v ději tam, kam je potřeba.

Díky jeho radám a špetce důvtipu objevujeme smysl brýlí. Nadšení ale v několika vteřinách vyprchá, objevený systém totiž vyžaduje heslo. Nápověda k němu jasně odkazuje na bílou tabuli nad psacím stolem. Na ní je ale jen změť písmen napsaná černou fixou. „Právě jste se dostali k nejtěžšímu rébusu ve hře," zazní organizátorův hlas z vysílačky.

Nejsou to příliš povzbudivá slova. Vyvolají bezradné pobíhání po místnosti a zkoušení všeho možného. Je nápověda k rozluštění v koši s několika bílými papíry? Nebo snad pod stolem? A co druhá strana psací tabule na stěně? Nikde nic. Přesto se s několika dalšími popostrčeními dobereme kýženého výsledku. „Je to v Česku unikátní princip ukrytí nápovědy. Není složitý, málokdo k němu ale sebere odvahu," okomentuje později naše počínání moderátor hry. A s pobavením mu musíme dát za pravdu.

Po asi hodině hraní konečně nalézáme ukrytou nahrávku z jednání o řešení energetické krize. Tajemný hlas na ní popisuje, kde se spásný zdroj nachází. Abychom však neprozrazovali příliš mnoho, rozhodli jsme se, že si přesné znění nahrávky necháme pro sebe. Ani tato informace však ještě neznamená výhru. Pro dokončení hry je nutné vrátit se zase na začátek. A hlavně za sebou nezapomenout zhasnout.