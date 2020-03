ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

"V jiné dny bude možný vstup obyvatel do budov magistrátu pouze po předchozí domluvě. Každý pracovní den bude otevřena podatelna a pokladna na Malinovského náměstí," uvedla Radka Loukotová z tiskového oddělení brněnského magistrátu.

Telefonické kontakty magistrátu zůstávají i nadále v platnosti a fungují. "Stále platí doporučení, aby lidé odložili záležitosti, které nespěchají, nebo je v co největší možné míře řešili elektronicky," doplnila Loukotová.

Úřad městské části Brno-střed bude tento týden kompletně uzavřený. Úřad tak ruší i v neděli avizovaný úřední den, který měl ve středu od osmi ráno do pěti odpoledne. „Konkrétně budou uzavřena pracoviště Dominikánská 2, Měnínská 4, Husova 3, Starobrněnská 7, Malinovského náměstí 4," uvedla mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Občané mají v nutných případech kontaktovat pracovníky úřadu telefonicky nebo e-mailem. Kompletní telefonní seznam najdou lidé na webu městské části.

‼️POZOR ZMĚNA‼️

Z důvodu celorepublikové karantény je Úřad městské části Brno-střed zcela uzavřen.



⚠️V případě nutnosti kontaktujte pracovníky Miniúřadu https://t.co/WkBpVmKLLZ prostřednictvím ? e-mailu nebo ☎️ telefonicky.



?Děkujeme za pochopení. pic.twitter.com/P1TJPT4yAW — MČ Brno-střed (@brnostred) March 16, 2020

Zrušeny jsou do odvolání také úřední hodiny na radnici městské části Brno-Černovice. „Prosíme, abyste úřední věci, pokud možno, řešili e-mailem či telefonicky. V případě potřeby se ozvěte na můj telefon 734 656 367," informoval starosta Ladislav Kotík.

K omezení nebo rovnou rušení úředních hodin přistoupili i na městských úřadech ve Vyškově a Břeclavi. Až do odvolání si lidé osobně záležitosti nevyřídí na městském úřadu ve Vyškově, od pondělí je totiž uzavřený. „Žádáme občany, aby pro komunikaci s úřadem využívali elektronickou formu, tedy datovou schránku, e-mailovou adresu jednotlivých úředníků, případně telefonické linky,“ uvedli představitelé radnice na městském webu.

V Břeclavi omezili úřední hodiny pouze na pondělí a středu vždy od osmi hodin ráno do jedenácti dopoledne. „Od pondělí bude do budovy C ve dvoře, kde jsou oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik, oddělení dopravy a přestupkového řízení, v jednu dobu vpuštěno maximálně patnáct osob. U vchodu budou zdravotní stav klientů kontrolovat strážníci městské policie s teploměry. Do hlavní budovy bude vpuštěno maximálně patnáct osob, rovněž zde budou provádět strážníci kontroly. Vstup do hlavní budovy ze dvora bude uzavřen,“ informovali představitelé úřadu na městském webu.

V Pohořelicích kvůli chybějícím ochranným pomůckám uzavřeli od pondělí dětští lékaři Pavel Kosek a Věra Jelínková své ordinace. Poskytují pouze telefonické konzultace.