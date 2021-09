Třináctiletá Eliška Doláková z Brna zmizela z domova v pondělí odpoledne. Dívka je vysoká přibližně 173 centimetrů, má dlouhé rovné světlé vlasy, modré oči a hubenou postavu. Pátrají po ní policisté i nejbližší rodina. Podle nejnovějších informací ji možná doprovází její pětadvacetiletý přítel.

Po třináctileté Elišce Dolákové pátrají policisté od pondělního odpoledne. S jakýmikoliv informacemi se lidé mohou obracet na linku 158 nebo na telefonní číslo Eliščiny matky 736 775 159. | Foto: Matka Elišky Dolákové

Dívka by na sobě měla mít bílé tričko s krátkým rukávem a černou mikinu s bílým lemem. Sebou má také látkový batoh s bílým nápisem VANS. Naposledy viděla matka Elišky svou dceru v pondělí kolem půl sedmé ráno při odchodu do práce. Poté spolu telefonicky mluvily kolem jedenácté, kdy měla dívka dorazit na úpravu nehtů. Od té doby má ale vypnutý mobil, nevzala si sebou ani peníze na manikúru. „Vůbec netuším, kde by mohla být,“ uvedla pro deník Blesk matka pohřešované Iveta Doláková.