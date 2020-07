Běžně se takový pohled naskytne jen těm šťastlivcům, kteří se podívali do vesmíru. Nyní si podobný obraz vychutnají i Brňané. Po loňském úspěchu obřího nafukovacího modelu Měsíce totiž brněnská hvězdárna představí podobně velký model Země. Ve středu jej nafoukli ve Vida centru u příležitosti speciálního koncertu, venku si jej lidé poprvé prohlédnou v pondělí při akci Měsíční noc na Kraví hoře.

Teralón ve VIDA centru. | Foto: Deník / Attila Racek

Terralóna má průměr deset metrů. „Pokud to počasí dovolí, instalujeme ji od pondělí do dvanáctého července každý den od čtyř hodin do půlnoci. Krásný výhled na planetu doplní pohodová hudba," nastínil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.