Teplé jarní počasí pokračuje. Navzdory kalendáři. Stejně jako v pátek i v sobotu padaly v Jihomoravském kraji teplotní rekordy. Meteorologická stanice v Dyjákovicích na Znojemsku naměřila 17,1 stupně nad nulou, což byla v sobotu nejvyšší zaznamenaná teplota v republice.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Na špici žebříčku byly i Pohořelice na Brněnsku s teplotou 16,9 stupně a Lednice na Břeclavsku, kde teploměr ukázal 16,8 stupně. Rekord v maximálních teplotách padl na 134 stanicích ze 154 měřících alespoň 30 let. A na všech 11 stanicích měřících alespoň 100 let, včetně pražského Klementina měřícího 245 let.