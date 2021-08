Doposud to měli tamní obyvatelé zjednodušené právě díky vyhlášenému stavu nebezpečí. „Nemáme žádné důvody pro prodlužování, takže stav nebezpečí pondělkem končí,“ sdělil hejtman Jan Grolich.

Stav nebezpečí vyhlásil Grolich po tornádu 24. června. Díky tomu měly obce snazší zadávání zakázek na opravy a na místech vypomáhali vojáci. „Jediná změna, ke které dojde, je, že do pondělního dne v těch lokalitách postižených obcí působila armáda, která během pondělního odpoledne odjede,“ řekl Grolich. V lokalitě působilo v posledních dnech kolem desíti vojáků, kteří zajišťovali provoz výdejních skladů, materiálů a určitého technického zajištění.

Pro obyvatele Moravské Nové Vsi na Břeclavsku se toho podle místního starosty Marka Košuta moc nezmění. „Poznáme to hlavně ve dvou věcech. Odejdou poslední zbytky vojáků a začne standardní byrokracie co se týče zadávání zakázek,“ okomentoval návrat do normálu.

Do 3. září budou na místě dál působit policisté ve stejném rozsahu jako nyní. „Po třetím září budou v obcích hlídky místních sdružení a organizací,“ doplnil Grolich. V akci budou ve dne i v noci.

Pomoc zasaženým obcím ale koncem stavu nebezpečí nekončí. „Nadále budou týdenní porady se starosty. Vždy se vyskytnou aktuální problémy, které je potřeba vyřešit,“ vysvětlil Grolich.

Podle něj se se starosty shodli už před dvěma týdny, že není potřeba nouzový stav prodlužovat. Grolich také oznámil, že celkové škody po řádění tornáda na majetku lidí přesahují deset milard korun.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ