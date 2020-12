Na trhy v centru se letos vydal podívat třeba Marek Hadrbolec. „Jsem rád, že trhy byly. Procházky po trzích k Vánocům v Brně prostě patří. Nabídka byla s ohledem na současnou situaci dobrá. Škoda, že se nepovedlo otevřít stánky se svařákem, ale okolní restaurace si se situací poradily,“ zhodnotil muž.

Naopak, dle některých lidí bylo pořádání trhů za současné situace nevhodné. „Trhy jsem pro letošek vynechala. Myslím, že taková akce nebyl dobrý nápad. Co jsem viděla fotky známých, tak hlavně večer byly ulice plné a spousta lidí bez roušek,“ kritizovala třeba Leona Černá.

Pořadatelé trhů jsou s letošním ročníkem spokojení. „Brněnské Vánoce považujeme za úspěšné, v mezích omezení se nám podařilo udělat co do nabídky i atmosféry maximum. A dokonce jsme díky současné situaci našli zajímavý směr, kterým bychom rádi pokračovali v dalších letech. A to, že se díky zimním zahrádkám restaurací podařilo vánočně rozžít nejen centrální náměstí, ale i okolní ulice, třeba Kozí,“ zhodnotila mluvčí brněnského turistického informačního centra Adéla Nováková.

Vánoční hvězda

I okleštěná podoba vánočních trhů v centru Brna nabídla novinky. „Podařilo se nám zavést nové prvky. Velký úspěch a obrovský ohlas na sociálních sítích měla vánoční hvězda, u které se lidé mohli fotit," připomněla Nováková.

Jak už Brněnský deník Rovnost informoval, lidem přirostla k srdci letošní kolekce brněnských vánočných suvenýrů. Hrnky, šály a další drobnosti ozdobily typické brněnské motivy jako jezdecká socha Jošta či šalina, to vše v pleteném vzoru odkazujícím na vánoční svetry. „Kolekce předčila všechna očekávání, třeba hrnky a šály jsme museli doobjednávat. Vnímáme tento úspěch a vzhledem k němu jsme začali zvažovat možnost, že motivy v nějaké podobě použijeme i v příštím roce. Diskuse v tomto směru je ale opravdu na začátku," zmínila Nováková.