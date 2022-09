Astronomické ceny energií posílají v těchto dnech tradiční řemeslo do kolen. Sklárny Moravia fungují v Úsobrně na Blanensku od roku 1827. Nyní čelí reálné hrozbě, že zavřou. Razantně omezují výrobu a zatím to podle nejčernějšího scénáře vypadá, že v nejbližších týdnech bude asi vymalováno. „Počítáme každý den a každou lahev. Situace je kvůli astronomickým cenám energií neudržitelná. Ekonomika se hroutí, nefunguje vůbec nic. Máme tu recesi přímo na stole,“ říká na místě Deníku Rovnost ředitel akciové společnosti Petr Binko.

Firma se specializuje na výrobu obalového a laboratorního skla. V menší peci tavila tmavé a barevné sklo. Do lahví z tohoto skla z Úsobrna se stáčely převážně irské krémové likéry.

Ředitel sklárny v Úsobrně: Bojujeme o každý den a o každou vyrobenou lahev

Ve čtvrtek v sedm ráno začínají dělníci vypouštět čtyřiadvacetitunovou pec. Den předtím ještě jela na plné obrátky. Ve sklářském byznysu, vyjma případu havárie nebo zásadní opravy, naprosto nevídaná věc. Výhas. Sklovina se vypouští celý čtvrtek a pec bude chladnout následující zhruba dva týdny. „I když bude odstavená, tak v ní musíme spotřebovávat plyn. Celý proces je velmi nákladný a přijde na více než deset milionů korun. Další miliony by pak stálo obnovení provozu,“ dodává Binko.

Kvůli rostoucím cenám energií musel firma zdražit od začátku roku o více než třicet procent. Víc už ale koncoví zákazníci nejsou ochotní v současnosti akceptovat. Osmdesát procent výrobků z Blanenska přitom míří na zahraniční trhy. „Jen pro srovnání. Loni jsme měli za celý rok tržby kolem čtyř set milionů korun. To samé jsou letos v naší sklárně od začátku roku jen náklady na energie,“ upozorňuje ředitel skláren.

Internet baví medvědi z Blanenska. Další svědectví chybí

Vetší, více než čtyřicetitunová pec, zatím ještě funguje. Jak dlouho, ale není jasné. Firma má nasmlouvané zakázky zhruba do konce října, ale vše se mění ze dne na den a zákazníci odpadávají. V srpnu už firma propustila necelou dvacítku ze dvou stovek zaměstnanců. Dalších třicet je podle všeho bude v nejbližší době následovat. Je ale dost možné, že sklárny zavřou ve velmi krátké době úplně celý provoz. „Je to hodně špatné. Pracuji tu šest let a sehnat práci v okolí je velký problém. Z Úsobrna je totiž dost špatné spojení. Už jsem se ptala v několika firmách, ale zatím neúspěšně. Člověk bude asi muset vzít jakoukoliv práci, aby přežil. Můj táta tu dělal celý život. Sklárny měly velkou tradici a jméno. Je to smutné,“ krčí smutně rameny v areálu skláren jedna z dělnic. Přeje si zůstat v anonymitě.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Ve sklárnách pracuje velká část lidí, kteří bydlí přímo v Úsobrně. Podle tamního starosty Petra Komárka je to pro obec s necelými pěti stovkami obyvatel velká rána. „Sklářství má tady v Úsobrně dlouhodobou tradici. Pro řadu místních je to po generace denní chleba a živobytí. V dnešní složité době bude velmi těžké překonat propouštění a rušení pracovních míst,“ uvědomuje si vážnost situace Komárek.