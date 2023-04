Ani pochmurné deštivé počasí neodrazuje na Velký pátek desítky Brňanů od návštěvy oblíbené brněnské zoologické zahrady. Bohatý velikonoční program začal již dopoledne, konkrétně komentovaným krmením medvěda kamčatského. Zdaleka se však nejednalo o jediný páteční zážitek, hned zanedlouho následovalo krmení exotického takina indického. Studené dešťové kapky sice dětem nekompromisně chladí tváře, většina je ale zkušeně vybavená barevnými nepromokavými pláštěnkami. Velikonoční dobrodružství v brněnské zoo tak pro ně může začít.

Na zvířata v brněnské zoologické zahradě se na Velký pátek přišly podívat desítky Brňanů. Nalákal je například velikonoční program. | Video: Deník/Terezie Sekáčová

Kam jen vyrazit jako první? Možností je přece tolik! Nejvíce lidí se již tradičně shromažďuje před občerstvením U Tygra, které svůj název získalo podle pavilonu tygrů umístěného jen několik metrů opodál. Štěstí přeje připraveným, jeden z tygrů tentokrát unaveně leží, zatímco si jej návštěvníci potichu fotí. Sotva líně zvedne hlavu, je na lidech ihned pozorovatelný mírný úlek. Přece jen je od obrovské kočkovité šelmy dělí jen sklo. „Celá rodina máme konečně chvíli volna, chtěli jsme ho využít aktivně. Špatné počasí nám nevadí, vzali jsme si deštník a pláštěnky,“ komentuje svůj páteční výlet usměvavá Brňanka Denisa Jurigová.

Velkou atrakcí se vzápětí stává výběh pandy červené, která před malou chvílí vylezla z úkrytu. Za přítomnosti přihlížejících návštěvníků spokojeně chroupe bambusové listy a každou chvilku si trhá další a další. Po pár vteřinách ji ale aktuální bidýlko přestává bavit, a tak se pomalým krokem sune na nepřeberné množství větví, jež má ve výběhu k dispozici. Krok sem, krok tam, je fascinující, jak zvíře dokáže tak ladně stavět svoje tlapky na velmi tenké větvičky a ani na moment přitom neztratit rovnováhu.

„Devadesát jedna!“ křičí jedna z prodejkyň občerstvení na vrcholu Mniší hory, odkud se zvířecím nadšencům rozprostírá pohled na rozsáhlý výběh afrických zvířat. Setrvalý déšť a chladné páteční podnebí nicméně způsobuje, že jsou žirafy i zebry schované v teple svých přístřešků. Jedinými odvážlivci jsou v tomto případě dva pštrosi, kteří si to neochvějně míří do zhruba dvoumetrové vzdálenosti od talíře napěchovaného hranolkami. Rostislavu Němečkovi, který je v zoo na výletě s přítelkyní, se však talíř s nadsázkou řečeno povede ubránit. „Po cestě nahoru jsem dostal hlad a dá se tady aspoň schovat po střechu, tak jsem šel do toho,“ směje se mladý muž.

Kraslice U Tygra

Samozřejmostí je rovněž pestrobarevné zdobení kraslic v Centru služeb nad restaurací U Tygra, a to nejen v pátek, ale po celé období letošních Velikonoc. „Letos děláme v této oblíbené aktivitě velkou změnu. Už žádná plastová vajíčka, s těmi je definitivně konec. Po zahradě tentokrát opět schováváme tisíc malých vajec, ale budou dřevěná. Návštěvníci pak mají dvě možnosti, co s nimi udělají. Buď si je prostě vezmou domů, nebo s nimi zajdou do Kamčatské chalupy v Beringii a přímo tam si je ozdobí v naší dílničce,“ láká návštěvníky ředitelka Zoo Brno Radana Dungelová.

Někteří z návštěvníků s sebou v rukou nesou malé lístečky, jejichž obsahem je velikonoční vědomostní stezka. Ta začíná vyzvednutím soutěžního lístku u vstupu. Pokud lidé absolvují celou stezku nebo se v jednom dni zúčastní aspoň tří komentovaných krmení, čeká je u občerstvení na dolní točně vláčku sladká odměna. Komentovaná krmení mají po celé Velikonoce stejný program, v deset dopoledne začínají krmením medvědů, dále pokračují takinem, tinamou nebo varim černobílým.

Zdaleka se však nejedná o jediné lákadlo. Nejen v pátek jsou v areálu zoo schovaná vajíčka tinamy koroptví ve speciálních hnízdech. Vejce ptáka příbuzného pštrosům jsou skutečná, šťastlivci si tak ze zoo odnášejí skutečný suvenýr. Brňané, kteří na Velký pátek neměli příležitost brněnskou zoologickou zahradu navštívit, však vůbec nemusí smutnit. Oslavy Velikonoc potrvají v oblíbené Zoo Brno až do pondělí.