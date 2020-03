„Jednání o harmonogramu plánujeme na první dubnový týden. Kvůli pandemii jsme již pozastavili práce na domovech důchodců a od některých zhotovitelů máme upozornění, že mohou nastat prodlevy,“ sdělila za brněnský magistrát Anna Dudková.

Ohrožené stavby



Započaté

oprava Merhautovy ulice, Brno

Tramvaj Plotní, Brno

stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu, Brno



Připravované

oprava ulice Veveří, Brno

most, Bratčice

průtah, Rajhrad

úsek 23 oprav dálnice D1

Výpadek u několika investičních akcí postihl také Brněnské vodárny a kanalizace. „Snažíme se pokračovat na všech stavbách, ale někde chybí zaměstnanci, kteří přijížděli z ciziny,“ uvedla mluvčí městské firmy Renata Hermanová.

V nejistotě je i brněnský dopravní podnik, který naplánoval třeba opravy Merhautovy ulice nebo stavbu Tramvaj Plotní. „Práce pokračují, ale v omezeném rozsahu. Rozhodující budou nadcházející týdny. S dodavateli jsme v kontaktu a situaci řešíme. Nyní nelze říci, zda a nakolik se dokončení staveb zpozdí,“ řekla mluvčí společnosti Hana Tomaštíková.

Na nově opravené silnice či mosty si počkají o něco déle i obyvatelé dalších částí jižní Moravy. Krajští silničáři původně plánovali v dubnu začít pracovat na šesti místech. „U pěti z nich to bude o něco později. Důvodem ale není aktuální situace. Původní seznam jsme vytvořili ještě před zahájením stavební sezony a úpravy jsou spojené s výběrem zhotovitele, čerpáním peněz a podobně,“ zdůraznil Petr Bažant z krajské Správy a údržby silnic.

Dodal, že případná omezení kvůli pandemii budou silničáři řešit u každé stavby zvlášť.

O několik měsíců se protáhne například oprava průtahu v Rajhradu na Brněnsku. „Teď by to bylo možná příjemnější, protože je menší provoz. Počítáme ale se začátkem až koncem léta. Těšíme se na nový protihlukový povrch,“ poznamenal starosta města František Ondráček.

Státní silničáři předpokládají skluz v rozsahu týdne. Stavební společnost Eurovia totiž kvůli nákaze na některých úsecích dálnice D1 pozastavila práce. „Jsme na začátku sezóny, takže to není dramatické. Modernizace D1 je priorita. Co se týče úseku 23, který je v Jihomoravském kraji, tam by vše mělo být bez problémů,“ informoval za Ředitelství silnic a dálnic České republiky Jan Rýdl.

Analytik společnosti Cyrrus Petr Pelc tvrdí, že oblast dopravních staveb patří k těm, na které bude mít nákaza menší negativní dopad. „Předpokládáme, že například dálniční stavby finančně podpoří stát,“ dodal.